國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

距台灣僅110公里！日防相曝在與那國島「部署飛彈」　應對中國威脅

▲▼日本防衛大臣小泉進次郎23日造訪沖繩縣與那國島自衛隊駐地。（圖／VCG）

▲日本防衛大臣小泉進次郎23日造訪沖繩縣與那國島自衛隊駐地。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本首相高市早苗7日在眾議院接受質詢時，針對「台灣有事」進行答覆，表示日本政府可能行使集體自衛權，此番發言徹底激怒中國政府。對此，日本防衛大臣小泉進次郎昨（23）日前往距離台灣僅110公里遠的與那國島視察，並透露將在該島部署中程地對空飛彈，以應對來自中國的武力威脅。

根據《彭博社》日文版報導，小泉進次郎23日以日本防衛大臣的身分，前往距離台灣以東僅110公里的沖繩縣與那國島，他前往當地陸上自衛隊駐地視察時透露，在該島部署中程地對空飛彈的計畫正在順利進行，而此時正值日本與中國關係緊張之際。

小泉進次郎結束視察後向現場記者表示，「（在與那國島部署中程地對空飛彈）能夠有效降低我國（日本）遭到武力攻擊的可能性」；同時，他也安撫當地居民的擔憂，認為在與那國島部署飛彈，並不會造成地區對立緊張情勢升高。

據悉，近年來中國擴張海洋影響力，更尋求突破第一島鏈的封鎖，且頻繁派遣海警局船隻進入沖繩縣石垣市尖閣諸島（釣魚台）海域，因此防範西南群島（指琉球群島、奄美大島等日本九州至台灣之間的島嶼）成為日本防衛安全的當務之急。一旦中國向台灣動用武力攻擊，則西南群島無疑將首當其衝。

報導提到，2022年8月時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）造訪台灣之際，中國曾在台灣周圍海域進行大規模軍事演習，然而中國人民解放軍的彈道飛彈最後卻墜落至日本與那國島鄰近海域，顯示該島在「台灣有事」發生時將處於最前線的位置。

▲▼日本陸上自衛隊位於沖繩縣與那國島的駐地。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本陸上自衛隊位於沖繩縣與那國島的駐地。（圖／達志影像／美聯社）

小泉進次郎向與那國町町長上地常夫表示，「日本的安全保障環境，面臨戰後以來最為嚴峻且複雜的時刻」，強調為了捍衛與那國島等日本國民尊貴的性命與和平的生活，提高防衛嚇阻力相當重要。

另外，報導也補充，高市早苗7日在眾議院提到，一旦中國使用軍艦進行武力攻擊，則當「台灣有事」發生時，可能引發「存亡危機事態」，日本政府可以行使集團自衛權。對此，中國不斷要求日方撤回發言；日方則強調對中立場並無改變。

日本內閣發言人小林麻紀則向《彭博社》表示，「中國指控日方改變『台灣有事』的立場，此項指控根本毫無根據！」

►防範「台灣有事」！日本防衛大臣首次視察沖繩　強化自衛隊嚇阻力

11/22 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

喊兩岸探尋和平統一　洪秀柱再批高市早苗冒進

喊兩岸探尋和平統一　洪秀柱再批高市早苗冒進

日本首相高市早苗日前拋出，「台灣有事，日本有事」一說引發中國不滿，兩國關係緊張，連前總統馬英九、前國民黨主席洪秀柱都接連批評高市早苗「躁進言行攪動台海」、「台海關日本人什麼事」。國民黨前主席洪秀柱今（24日）更再度發文痛批，高市早苗不負責任、冒進，把台灣推向危險邊緣，在以憲法為基礎的兩岸同屬一中的共識下，共同探尋未來和平統一路徑，台灣才有真正的安全，兩岸才有長久的和平。

高市早苗最新民調！　讀賣新聞：高達72％、1支持理由上升7％

高市早苗最新民調！　讀賣新聞：高達72％、1支持理由上升7％

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

行動挺日！新竹前議員砸360萬贊助鄉民赴日

行動挺日！新竹前議員砸360萬贊助鄉民赴日

日經亞洲：憂台灣有事　日本西南群島擬建「地下避難設施」

日經亞洲：憂台灣有事　日本西南群島擬建「地下避難設施」

