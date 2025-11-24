跟進中國反制措施！　香港政府「暫停」與日本總領事館交流

▲日本首相高市早苗結束G20峰會行程，離開南非約翰尼斯堡。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本首相高市早苗7日在國會答覆「台灣有事」質詢後，引發中國政府強烈憤怒，不僅呼籲民眾暫勿赴日旅遊、留學，並再度禁止日本水產品進口。最新消息，香港也同步跟進中國動作，陸續中止與日本官方機構的交流，引發外界擔憂日港關係恐進一步惡化。

日媒《共同社》引述多名消息人士指出，香港政府近期已開始停止與日本總領事館的公務往來，顯示在「一國兩制」逐步弱化後，香港在對外政策上依附北京政府的態度愈趨明顯。報導提到，這與2012年尖閣諸島（釣魚台）國有化、當時港府仍保持一定自主性相比，已呈現明顯差異。

消息人士透露，香港投資推廣署原訂本月18日舉辦港日企業交流活動，但港方要求日本總領事館相關人士必須缺席，最後雙方協調後只得將整場活動延期。此外，原定12月初由香港政府主管經濟政策的高層官員與駐港總領事三浦潤會面，港府也主動表達「希望取消」。

相關動作被視為香港對中國近期對日反制措施的呼應。高市早苗7日在眾議院答辯時指出「台灣有事可能構成日本的存亡危機事態」，引來北京強烈不滿，包括外交官言辭威脅與貿易措施升級。如今香港跟進停止與日本官方接觸，顯示事件外溢效應加速擴散。

港府近期也已發布旅遊提醒，呼籲香港民眾前往日本時「注意安全」。