陳以信拋「青年首度就業起薪33K」　設籍台南畢業3年內可申請補助

▲陳以信公佈「台南青年首度就業起薪33K」方案，希望改善青年低薪環境。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

爭取國民黨台南市長提名的前立委陳以信，24日公佈參選以來第21項青年政策，主打「台南青年首度就業起薪保證33K」，希望透過市府補助方式，提高首次全職就業青年的起薪水準，解決台南長期低薪與青年外流的結構性問題。

陳以信表示，返台南多年來，屢屢聽到年輕人直言「想留台南，但薪水太低」，這已成為城市發展的長期危機。近五年統計顯示，台南 30 歲以下青年人口流失約 10%，即便青年失業率下降，也與整體人口減少與初入職場薪資偏低有關。



他指出，外界數據與媒體報導皆顯示，台南青年平均薪資落後雙北與桃園，首份工作多集中於服務業或技術門檻較低的職務，形成起薪低、升遷慢、人才加速外移的惡性循環。

身為倫敦大學經濟學博士，陳以信強調，若要翻轉低薪結構，政府必須主動介入。他提出的「台南青年起薪33K保證方案」，適用「設籍台南、畢業三年內、首次全職就業」的青年。方案內容為：市府補助僱主每月最高 3,000 元、最長一年，每位青年一生限申請一次。

明年全國最低薪資將調升至 29500 元，若搭配此補助，青年首份全職工作即可「直接站上33000元」。陳以信認為，此舉能讓僱主願意端出更高起薪，也使青年更可能選擇留在台南工作。

依推估，符合資格的青年約3至4萬人，其中約四成起薪原本將低於33K。政策每年預算成本約4至5億元。陳以信表示，台南市總預算超過千億元，投入這筆經費是「CP值最高的人才政策」，既可留住青年與吸引返鄉，也有助提升勞動力品質與城市競爭力。