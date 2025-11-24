全國之巔！台南消防勇奪「呼吸道插管競賽」冠軍　五隊進榜氣勢超猛

▲台南消防局菁英隊伍在全國呼吸道插管競賽中奪下冠軍，展現急救專業實力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南消防在全國急救界年度指標賽事再度寫下亮眼成績！「第十一屆全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽」22 日於台中逢甲大學登場，台南市消防局新營高級救護隊陳世欽隊員與救護義消杜忠洋，在最硬派的「呼吸道插管組」脫穎而出，力壓全國50組強敵，一舉抱回冠軍金盃；另有多組台南警義消拿下優勝與佳作，成績耀眼。

本屆競賽分為「呼吸道插管」、「CPR」、「MCPR」三大組別。當中最受矚目的插管項目僅開放具醫師或 EMT-P 資格者參賽，難度向來被視為急救技術的天花板。主辦單位今年更祭出五項超高強度關卡——模擬倒塌房屋的幽閉空間、黑暗且結構不穩的夾縫救援，到水域溺水情境中漂浮搖晃的竹筏插管，選手必須在晃動、潮濕、視線受限的狀況下完成操作，壓力直逼真實現場。競賽並融入臨床「藥物輔助插管（DAI）」流程，要求選手在極短時間內精準研判藥物施用時機，全方位考驗專業度。

CPR 與 MCPR 組則依循最新 2025 年 AHA ECC & CPR Guideline 標準，從異物梗塞處置到按壓品質、節奏、器材使用都有嚴格評分，完全比照臨床要求。

台南消防旗下隊伍靠著多年來的擬真訓練與團隊默契，戰果相當豐收：陳世欽與杜忠洋奪下插管組冠軍；林威廷、林弘瑋、李易、李致穎拿下「優勝獎」；李修任、鄭凱澧奪得「佳作獎」；一般 CPR 組也有救護義消王嘉琪、黃鬱雯摘下佳作，展現台南救護量能與水準。

市長黃偉哲第一時間獲悉捷報，向所有獲獎選手致謝並表達肯定。他說，救護人員每一次出勤都是「與死神拔河」，能在全國舞台打敗強敵、奪下冠軍，是對台南救護量能最好的肯證。他強調，市府會繼續做救護團隊最堅實的後盾，確保這群守護市民的無名英雄擁有最完備的裝備與訓練，讓市民得到最高品質的緊急醫療服務。

消防局長李明峯指出，這次的佳績是平日訓練的累積與實戰默契的結晶。透過參與全國競賽，不僅能與各縣市切磋交流，也能檢視訓練制度的強弱環節。未來將持續強化高階救護能力與情境化訓練，讓救護人員面對最惡劣的環境都能穩定處置，守護市民安全。