地方 地方焦點

日本仙台市長郡和子首訪台南　黃偉哲感謝風災援助盼友誼延續

記者林東良／台南報導

台南與日本仙台市締盟即將滿20年，仙台市長郡和子23日首度以市長身分率團來訪，與仙台市議會議長野田讓一同拜會台南市長黃偉哲，為兩市長年的深厚情誼再次寫下新頁，兩市於22日亦共同舉辦仙台觀光講座與美食分享會，向台南市民介紹這座台南最資深、也最長情的日本友誼市。

黃偉哲市長表示，今年6月他率團赴仙台參加締盟20週年活動，推廣觀光與農特產，當時受到當地熱情接待，如今在台南再見老朋友，備感親切。他特別感謝仙台市在7月丹娜絲颱風重創大北門地區後第一時間伸出援手，也於今日頒發感謝狀，代表全體市民致上最深謝意。他說，兩市20年來即便遭逢天災，仍彼此扶持，這份情誼「比風雨更堅固」。

黃偉哲市長上午也前往大台南國際旅展探班，特別在仙台攤位停留致意。他表示，旅展人潮踴躍，期待透過觀光帶動兩市市民互訪，也希望在既有的深厚基礎上，台南與仙台能展開更多元的文化、教育、產業交流，讓友誼一路傳承到下一個世代。

仙台市長郡和子則說，很榮幸能在締盟20週年之際抵達台南，此行除參與旅展外，也特別舉辦觀光講座與美食體驗，希望讓更多台南市民認識仙台。她感謝黃偉哲市長今早親訪攤位，也關心台南風災後的重建情況；她同時提到，仙台永遠記得東日本大震災時台南伸出的援手，期盼兩市的友好關係能如同這段歷史一樣持續堅定。

仙台市議會議長野田讓也代表議會致意，慰問台南因丹娜絲風災所受損失。他說，台南在東日本大震災時給予仙台極大協助，因此仙台市議會第一時間發起募款，希望能回報這份溫暖。他期待未來30年、40年乃至更久，台南與仙台都能持續攜手向前，讓友誼久久長長。

仙台市是日本東北第一大城，也是政經文化中心，與台南因「七夕」結緣，於2006年1月締結友誼市。多年來積極參與大台南國際旅展，此次旅展更由市府安排仙台派遣講師與市民互動。22日的觀光講座由「伊達武將隊」以活潑風格介紹仙台文化，現場氣氛熱絡；美食分享會則由JR東日本大飯店台北日料主廚郡司行雄帶來仙台名物牛舌、毛豆甜點，讓民眾大讚「原汁原味的日本味」。

