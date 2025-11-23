義竹國中社服隊走入台南學甲濕地！　攜手海巡署淨灘守護黑面琵鷺

▲義竹國中義起社服走入學甲濕地，與海巡署及社區攜手展開淨灘行動。 （記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉義縣義竹國中「義起社服」展開「學甲濕地保育輕旅行及淨灘活動」，由校長薛汝芳率領師生、家長共同參與，並與海巡署南部分署第十一岸巡隊及宅港國小一同踏查濕地生態、體驗在地文化，團隊不只走入自然，也以雙手彎腰拾起垃圾，讓環境教育真正到位。

此活動回應台南市生態保育學會推動的「給黑面琵鷺一個乾淨的家」計畫。一行人首先前往擁有800多年歷史、供奉保生大帝的學甲慈濟宮，透過導覽認識神像特色與國寶級交趾陶工藝；接著移動至光華里活動中心，與地方居民交流，了解蜀葵花產業與區域文化。

來到學甲濕地生態園區後，學生在專業老師帶領下沿著自行車道、賞鳥亭、紅樹林踏查，觀察招潮蟹、冬候鳥等濕地物種，現場學習濕地的重要性。隨後展開淨灘行動，包括薛汝芳校長、豐山國中小校長鄭志成、嘉義大學翁麒耀教授、嘉義縣教育局督學徐婉瑜、家長會前會長顏楹峰，以及海巡署第一一岸巡隊隊長王榮忠率官兵、宅港國小組長張瑞娟等，都一起彎腰清垃圾。現場最吸睛的是蘇祐德爸爸帶著家人全員出動，以行動展現「家庭一起守護環境」的力量。

七年級學生吳尚恩分享，海邊最多的就是塑膠杯和便當盒，「看起來就是吃完隨手丟的」。他說，只要大家願意多帶環保杯、餐盒，就能少掉很多垃圾。孩子的觀察，讓環境教育從課本走進眼前，也讓改變紮根得更深。

淨灘結束後，活動團隊前往老塘湖藝術村，漫步於多部台劇與武俠電影的拍攝景點，感受在地藝術氛圍；緊接著進行虱目魚丸DIY示範，讓學生了解臺南虱目魚產業的文化歷史，並享用風味午餐。

台南市農業局保育科長朱健明也到場頒發感謝狀及學甲濕地繪本，鼓勵團隊的行動力。義竹國中校長薛汝芳表示，義起社服長期投入濕地保育與環境教育，並感謝臺南市生態保育學會理事長邱仁武多年投入黑麵琵鷺保育，使義竹國中得以加入行列，讓學生在真實環境中學習、以行動支援永續。

薛汝芳強調，學校將持續攜手家庭與社區、串聯在地資源，讓孩子用最實在的方法成為環境的守護者。