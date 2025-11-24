高市早苗最新民調！　讀賣新聞：高達72％、1支持理由上升7％

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

日本首相高市早苗日前的「台灣有事論」遇到中國強烈反彈，並接連遭到北京祭出外交與政策層面的施壓，不過卻未顯著影響日本民間對她的支持度。日媒最新民調顯示，高市內閣支持率依然高達72％，與上月相近，顯示多數日本民眾仍肯定其施政。

日本新聞網（NNN）與《讀賣新聞》21日至23日進行的最新民調結果指出，回答「支持」高市內閣者占72％，回答「不支持」則為17％。在高市對中國立場方面，有56％受訪者表示「予以肯定」，不予肯定者為29％；此外，在外國人政策上，回答「有所期待」者高達62％，遠超過回答「不期待」的25％。

這項調查以家用電話與行動電話進行，對象為全國具有選舉權的日本民眾，共取得1054份有效樣本。

支持理由中，「對政策有所期待」占34％，「總理具有領導力」占22％，「沒有更好的人選」占17％。值得注意的是，將「領導力」列為支持理由者比上月增加7個百分點，顯示高市的主導形象正在強化。

在經濟議題方面，對政府因應物價高漲的措施，33％表示肯定、52％不予肯定；但包含每名兒童發放2萬日圓在內的經濟對策，卻有63％給予肯定，遠高於不肯定的30％。對於高市主張的「負責任的積極財政」、優先推動經濟成長的方針，有74％受訪者表示認同。

政黨支持率方面，自民黨維持32％不變；與自民黨組成執政聯盟的日本維新會為4％；立憲民主黨與參政黨分別為5％。

至於是否應儘速解散眾議院並舉行大選，僅30％受訪者贊成，56％不贊成，顯示促使高市提前選舉的民意支持正在下降，比上月減少13個百分點。