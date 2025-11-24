　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

日本首相高市早苗7日「台灣有事」相關答辯引爆中日新一波緊張，中國持續施壓。中國駐日大使館21日甚至在社群平台發文，暗示若日本「發動侵略」，北京可依據《聯合國憲章》中的「敵國條款」對日動武，而且無需安理會授權。對此，日本外務省23日作出回應。

中國駐日使館在21日的貼文中援引《聯合國憲章》第53條、第77條及第107條，宣稱鑒於日本曾在二戰為「敵國」，一旦日本介入台海，將會被中國視為「侵略行為」，中國可援引相關條款直接對日採取軍事行動，無須安理會批准。

相隔兩日後，日本外務省23日透過社群平台回應，表示依聯合國大會在1995年通過的第50／52號決議，「敵國條款」已屬「過時」。外務省強調，該決議當時以壓倒性多數獲得通過，象徵國際社會共識認為此類條文不應再被適用於現代國際關係。

不過外務省的聲明未提及的一點是，儘管該決議反映國際態度，但其本質屬「建議性」，不具法律拘束力，因此《聯合國憲章》中相關條款至今仍然存在，尚未正式刪除。然而，中國視台海事務為「本國事務」，國際間對台海則抱持不同看法，例如美歐等國經常派軍艦入台海行使「航行自由」就是證明。

11/21 全台詐欺最新數據

464 2 4613 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

澤倫斯基發文感謝川普　烏方稱最新和平草案納基輔訴求

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

行動挺日！新竹前議員砸360萬贊助鄉民赴日

行動挺日！新竹前議員砸360萬贊助鄉民赴日

日本首相高市早苗近日針對「台灣有事」的強烈表態，引發中國大陸不滿，陸續祭出旅遊警示、水產品禁輸等措施。對此，新竹縣新豐鄉民、前縣議員孫金清決定自掏腰包360萬元，鼓勵鄉民前往日本，以實際行動聲援台日情誼，並力挺支持台灣的高市早苗。

日經亞洲：憂台灣有事　日本西南群島擬建「地下避難設施」

日經亞洲：憂台灣有事　日本西南群島擬建「地下避難設施」

日本仙台市長郡和子首訪台南黃偉哲感謝風災援助盼友誼延續

日本仙台市長郡和子首訪台南黃偉哲感謝風災援助盼友誼延續

達成3＋1條件才可能赴中　王世堅：我會是最後踏上中國的台灣人

達成3＋1條件才可能赴中　王世堅：我會是最後踏上中國的台灣人

台日水上雙城跨國首度農業外交交流成功

台日水上雙城跨國首度農業外交交流成功

中國日本日韓要聞高市早苗

