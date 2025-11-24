中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

日本首相高市早苗7日「台灣有事」相關答辯引爆中日新一波緊張，中國持續施壓。中國駐日大使館21日甚至在社群平台發文，暗示若日本「發動侵略」，北京可依據《聯合國憲章》中的「敵國條款」對日動武，而且無需安理會授權。對此，日本外務省23日作出回應。

中國駐日使館在21日的貼文中援引《聯合國憲章》第53條、第77條及第107條，宣稱鑒於日本曾在二戰為「敵國」，一旦日本介入台海，將會被中國視為「侵略行為」，中國可援引相關條款直接對日採取軍事行動，無須安理會批准。

相隔兩日後，日本外務省23日透過社群平台回應，表示依聯合國大會在1995年通過的第50／52號決議，「敵國條款」已屬「過時」。外務省強調，該決議當時以壓倒性多數獲得通過，象徵國際社會共識認為此類條文不應再被適用於現代國際關係。

不過外務省的聲明未提及的一點是，儘管該決議反映國際態度，但其本質屬「建議性」，不具法律拘束力，因此《聯合國憲章》中相關條款至今仍然存在，尚未正式刪除。然而，中國視台海事務為「本國事務」，國際間對台海則抱持不同看法，例如美歐等國經常派軍艦入台海行使「航行自由」就是證明。