批高市早苗不負責任　洪秀柱賀國民黨黨慶：兩岸探尋和平統一

▲前國民黨主席洪秀柱。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

日本首相高市早苗日前拋出，「台灣有事，日本有事」一說引發中國不滿，兩國關係緊張，連前總統馬英九、前國民黨主席洪秀柱都接連批評高市早苗「躁進言行攪動台海」、「台海關日本人什麼事」。國民黨前主席洪秀柱今（24日）更再度發文痛批，高市早苗不負責任、冒進，把台灣推向危險邊緣，在以憲法為基礎的兩岸同屬一中的共識下，共同探尋未來和平統一路徑，台灣才有真正的安全，兩岸才有長久的和平。

今日是國民黨黨慶，洪秀柱透過臉書發文指出，「在歷史巨流中守住人民的安穩」，在這個屬於中國國民黨的日子，要向所有堅守信念的同志致上最深的敬意，「歷史告訴我們，唯有看得遠、站得穩，國家才能走得安定」。

「然而當前的台灣，卻面臨兩股危險的力量」，洪秀柱說，一是高市早苗不負責任的冒進言行，動不動就把台灣推向危險邊緣；二是民進黨賴清德政府的無能與失策，既不能冷靜應對，也無力維持穩定，只剩下空洞的意識形態。

洪秀柱認為，世界已經變了，今天的中國大陸，是全球不可或缺的重要力量，而大陸的穩定與核心利益所在，始終是兩岸關係。這不是誰喜不喜歡的問題，而是無可迴避的國際現實。

洪秀柱表示，兩岸要和平，就必須回到歷史事實，與「九二共識」一個中國的政治基礎。她稱，「在以憲法為基礎的兩岸同屬一中的共識下，共同探尋未來和平統一路徑；只有如此，台灣才有真正的安全，兩岸才有長久的和平」。

洪秀柱說，在黨慶的日子裡，期許中國國民黨在黨主席鄭麗文的領導下，能夠用堅定的立場、可行的思維、革新的做法，再一次成為台灣穩定的力量、和平的力量、理性的力量。