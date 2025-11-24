　
政治

川普烏俄28點和平計畫讓疑美論再起？　外交部：反對大國武力擴張領土

▲▼外交部次長吳志中。（圖／記者徐文彬攝）

▲外交部次長吳志中。（圖／記者徐文彬攝）

記者詹詠淇／台北報導

美國總統川普近期提出的「烏俄和平28點計畫」，方案中多項條件涉及領土退讓、軍力限制等，使疑美論再起，甫從歐洲回來的外交部政務次長吳志中今（24日）表示，歐洲對這方面方案有很大的疑慮，但讓戰爭盡早結束，歐洲與台灣有很大的共識。台灣反對大國藉由武力來擴張領土，而和平也是重要原則與方向，但目前都還不是最終方案。

立法院外交及國防委員會今（24日）邀請國家安全局、外交部報告「日本首相高市早苗『台灣有事說』及『安保三文件修正』對區域安全及台海穩定的情勢研析」，並備質詢。

日中關係緊張，外交部政務次長吳志中會前受訪提到，他剛從歐洲回來，去了蠻多國家，包括比利時布魯塞爾、法國和德國等，他認為大家重點放在中國外交官在日本的言詞非常非常不妥，有人說是不是要立即召回，降低衝突非常重要，不過說到動武，歐洲是完全沒有說到。

以台灣的看法，吳志中認為，台灣在國際上朋友越多越好，現在在歐洲確實朋友越來越多，而最重要的事就是嚇阻戰爭爆發，「我常講就是說，要是戰爭衝突爆發，那一切都太晚了，所以最重要是嚇阻」，嚇阻包含大家各方面的合作。

針對美國總統川普提出「烏俄和平28點計畫」，方案中多項條件涉及領土退讓、軍力限制等，讓疑美論氛圍再起，吳志中表示，歐洲對這方面提出的方案也有很大的疑慮，但讓戰爭盡早結束，歐洲與台灣有很大的共識。

吳志中指出，既然美國提出這樣的看法，台灣立場為何？第一，「我們反對大國藉由武力來擴張領土」；再來，和平是很重要的方向與原則，但目前都還不是最終方案，裡面最重要的國家就是烏克蘭的看法，「但是歐洲在這一方面的看法，跟剛才提到的跟美國並不全然是一樣的」。

談及日本防衛大臣小泉進次郎周末赴沖繩軍事基地視察，昨更到與台灣距離僅110公里的與那國島，是否會擔心中國藉此對台展開更多行動？吳志中說，對一個國家元首來說，國家安全當然是最重要的考量，但台灣的中華民國外交部並不方便評論日本現在為了維護其國家安全的作為，就講中華民國，「我們台灣的國家安全最重要」。

吳志中表示，同樣我們的方向就是降低衝突，現在日本、美國、歐洲與台灣的關係都不斷增強，跟這些國家關係加強也是台灣最重要的事。像歐洲，大家都看到有越來越多的互動，日本跟台灣現在關係也維持非常好，「最重要就是維持良好關係，然後一起來捍衛區域和平」，這是現在外交部最重要的政策。

11/22 全台詐欺最新數據

外交部吳志中日本歐洲烏克蘭台海和平川普

