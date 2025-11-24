雲林縣長誰接棒？鄭麗文稱張麗善成績亮眼：期待世代交替

▲鄭麗文談到張嘉郡時展現高度期待，盼雲林順利世代交替。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

九合一大選將於明年登場，雲林藍營布局備受關注。國民黨不分區立委張嘉郡日前鬆口證實，將積極爭取黨內提名參選縣長，接棒現任縣長張麗善，為地方政治情勢投下一顆震撼彈。國民黨主席鄭麗文23日上午受訪時表示，張麗善上任後為雲林打造全新風貌，施政滿意度高，真心期待雲林能順利完成世代交替。

張嘉郡日前公開表示，雲林在張麗善執政下「大幅進步」，正值農工商科技城轉型的關鍵時刻，她身為雲林女兒，責無旁貸，應挺身承接推動縣政加速前進的任務，將全力爭取黨內提名，為藍營地方注入強心針。

鄭麗文23日到雲林口湖參加健走活動，被問及張嘉郡表態後，她回應，當初競選黨主席當選當天說過「家裡有個女兒，就是最大幸福」，因此以「安」字作為象徵。她表示，張麗善縣長施政成績亮眼，打造「完全不一樣的雲林」，而張嘉郡同樣是雲林女兒，期待她成為最強接棒者，「女人當家，雲林一定安全」，並對她的未來給予高度祝福。

媒體追問，今年黨主席選舉時部分同志支持不同候選人，是否會影響明年提名布局？鄭麗文強調，黨主席選舉只是黨內過程，「我們本來就是一家人」，選舉是君子之爭，選後必定團結一致。她並說：「雲林交給國民黨，大家一定安心啦。」

至於縣長提名進度，鄭麗文指出，相關辦法仍未啟動，預計下週三進行討論，目前尚無定案。張麗善受訪也表示，黨主席選舉只是過程，國民黨沒有分裂的本錢，所有人都會一致對外，團結支持對台灣最有利的方向。