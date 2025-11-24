　
地方 地方焦點

雲林縣長誰接棒？鄭麗文稱張麗善成績亮眼：期待世代交替

▲鄭麗文到雲林口湖參加健走活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲鄭麗文談到張嘉郡時展現高度期待，盼雲林順利世代交替。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

九合一大選將於明年登場，雲林藍營布局備受關注。國民黨不分區立委張嘉郡日前鬆口證實，將積極爭取黨內提名參選縣長，接棒現任縣長張麗善，為地方政治情勢投下一顆震撼彈。國民黨主席鄭麗文23日上午受訪時表示，張麗善上任後為雲林打造全新風貌，施政滿意度高，真心期待雲林能順利完成世代交替。

張嘉郡日前公開表示，雲林在張麗善執政下「大幅進步」，正值農工商科技城轉型的關鍵時刻，她身為雲林女兒，責無旁貸，應挺身承接推動縣政加速前進的任務，將全力爭取黨內提名，為藍營地方注入強心針。

鄭麗文23日到雲林口湖參加健走活動，被問及張嘉郡表態後，她回應，當初競選黨主席當選當天說過「家裡有個女兒，就是最大幸福」，因此以「安」字作為象徵。她表示，張麗善縣長施政成績亮眼，打造「完全不一樣的雲林」，而張嘉郡同樣是雲林女兒，期待她成為最強接棒者，「女人當家，雲林一定安全」，並對她的未來給予高度祝福。

媒體追問，今年黨主席選舉時部分同志支持不同候選人，是否會影響明年提名布局？鄭麗文強調，黨主席選舉只是黨內過程，「我們本來就是一家人」，選舉是君子之爭，選後必定團結一致。她並說：「雲林交給國民黨，大家一定安心啦。」

至於縣長提名進度，鄭麗文指出，相關辦法仍未啟動，預計下週三進行討論，目前尚無定案。張麗善受訪也表示，黨主席選舉只是過程，國民黨沒有分裂的本錢，所有人都會一致對外，團結支持對台灣最有利的方向。

 

11/22 全台詐欺最新數據

419 1 5747 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

陳為民轟「台灣測速照相密度」是國恥！律師揭真相：只有1%進國
TWICE罕曬子瑜獨影！藏10年心聲　23秒片全看哭了
快訊／汐止200坪工廠大火　「都是易燃物」全面燃燒中
立院法制局建議：旁系血親禁婚　從6親等改「4親等內」
好市多黑五首日破200人排隊！第1波優惠品價格曝光
台中女嬰臀部掛「超巨大腫瘤」　驚人畫面曝

雲林選情國民黨張嘉郡張麗善縣長選舉鄭麗文

