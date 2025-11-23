　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

談國民黨2026市議員提名策略　戴錫欽：下周與新人碰面了解想法

▲▼台北市議會議長戴錫欽。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨台北市黨部主委長戴錫欽。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

迎戰2026縣市議員選舉，台北市議員選戰是國民黨多數新人搶攻戰區，松山信義區更是重中之重。國民黨台北市黨部主委戴錫欽今（23日）表示，國民黨基本會先保障現任，若有多的名額會提供新人初選；他並透露，下周就會與有意爭取的新人碰面，先了解他們想法，也會與現任連任議員交換意見，共同擬定出最好的提名機制，務必會提出最強的人選。

戴錫欽今日出席第一屆議長盃全國圍棋公開賽，談到接下來國民黨2026的提名相關時程，他表示，國民黨的相關提名辦法，各選區要等中央核定，其中直轄市與縣市議會議員提名辦法，應該會先處理縣市長部分，市長蔣萬安是直轄市長連任的市長，會比較單純，這部分完成，就會根據議員的提名辦法，

至於目前台北市六個選區已經有多名新人表態爭取參選，戴錫欽則說，北市黨部會依照中央公布的提名辦法，提出北市各選區議員提名辦法，到時候只要有出缺，就會由有意參選新人登記及相關進程。

至於是否新人與現任比民調？戴錫欽指出，依照國民黨過去提名慣例，基本上會先保障現任，如果有多的名額會提供給新人大家一起初選競爭，今年應該也會用類似這樣的方式進行，不過還是要依照中央的提名辦法內容，包括新人第一次參選、青年加權，也要看中央如何核定，會有全國一致性做法。

至於無黨籍里長的部分，是否會與民眾黨討論是否配票？戴錫欽表示，里長部分因為屬於單一席次選舉，在北市456里長，國民黨占有多數里長席次，當然也有很多與國民黨友好的無黨籍里長，國民黨市黨部會先核實黨籍里長部分，對於與國民黨互動比較多、友好的無黨籍里長，過去慣例也會與他們做相關配合，民眾黨如果對里長選舉有一些想法，國民黨也會做充分溝通。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 2 4613 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸客不去了！「重訂日本住宿」爽省到　一票人認證：跨年夜省20
桃園「移動城堡」太誇張！　警方將開罰
吳婉君認了「結束孽緣」！鬆口真實心聲
TWICE開唱VIP粉絲傳災情！換位、退費辦法曝光
快訊／台灣大道行人「斑馬線上」遭撞　送醫搶救中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德吃壽司挺日　藍黨團提美關稅對台衝擊：自己國家不救

前政委：親中退將、名嘴替敵人破門　官方若只剩空話這仗先輸一半

聲援沈伯洋！　國際自由聯盟無異議通過「反制跨國鎮壓」

黃國昌自信議員「4+2席」全上　戴錫欽稱尊重：國民黨要單獨過半

談國民黨2026市議員提名策略　戴錫欽：下周與新人碰面了解想法

高市早苗「台灣有事」引日中緊張　外交部：難直接解讀日本將協防台灣

政院推財劃法修正案卻未提試算表　許宇甄：非真正為地方著想

影／他感謝總統任內颱風都沒來　蔡英文指著蘇貞昌：因為他比較兇

網酸「綠委商務艙vs黃國昌自由座罰站」　前立委打臉曝原因：忘記買票

蔡英文、蘇貞昌一起參觀淡江大橋　「中央地方攜手團結合作典範」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

張震二度奪影帝！激動上台　謝謝妻女支持：盡力做到我最好

「肉償抵餐」台灣網美最新影片

賴清德吃壽司挺日　藍黨團提美關稅對台衝擊：自己國家不救

前政委：親中退將、名嘴替敵人破門　官方若只剩空話這仗先輸一半

聲援沈伯洋！　國際自由聯盟無異議通過「反制跨國鎮壓」

黃國昌自信議員「4+2席」全上　戴錫欽稱尊重：國民黨要單獨過半

談國民黨2026市議員提名策略　戴錫欽：下周與新人碰面了解想法

高市早苗「台灣有事」引日中緊張　外交部：難直接解讀日本將協防台灣

政院推財劃法修正案卻未提試算表　許宇甄：非真正為地方著想

影／他感謝總統任內颱風都沒來　蔡英文指著蘇貞昌：因為他比較兇

網酸「綠委商務艙vs黃國昌自由座罰站」　前立委打臉曝原因：忘記買票

蔡英文、蘇貞昌一起參觀淡江大橋　「中央地方攜手團結合作典範」

吃越多越好？健康食品與保健食品不同　藥劑師：先了解自身需求

八曜和茶超夯新品開賣1天快售完！　業者：電詢有庫存再去買

賴清德吃壽司挺日　藍黨團提美關稅對台衝擊：自己國家不救

台灣精品咖啡前進首爾咖啡展　三品牌展出阿里山高山風味

快訊／台南大貨車煞不住！翻覆追撞3車　騎士受傷送醫

打不好不換、打好才換　福林主帥章子倢談投手調度與用兵邏輯

彰化伸港蚵道2釣客不慎落海　出動直升機救援1死1命危

在台北生活比香港難？她曝2地差異驚：四、五萬薪水怎麼活

花蓮太平洋縱谷馬拉松盛大開跑　肯亞好手包辦男女半馬冠軍

新住民事務發展署將上路　麥玉珍認同：與移民署分工照顧

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

政治熱門新聞

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

陳其邁為「垃圾山」怒告陳菁徽　他酸：綠跟垃圾待太久聞不到臭味

網酸「綠委商務艙vs黃國昌罰站照」　陳柏惟打臉曝原因

鄭文燦復出選桃園「無風不起浪」　凌濤爆伏筆

鄭文燦2026戰桃園　知情人士：何志偉上場

藍赴中喊「兩岸都是堂堂正正的中國人」　她轟：背離多數民意

幕後／輝達落地掀台北投資熱！「備胎地」吸廠商熱議　這塊地最搶手

王世堅突聲明：我沒去中國也沒用抖音YT

ET專訪／許智傑：我跟林岱樺最認真跑基層　支持度如雪球不怕棄保

快訊／量身打造！「李四川條款」修法三讀通過　北市保三席副市長

陳菁徽控挺月世界主嫌！陳其邁「不以為然」：看了三條線

賴清德出席新北宜蘭同鄉會　推薦林國漳選縣長、首度幫蘇巧慧助選

中共怒喊黃海實彈演習施壓日本　射擊管制地圖曝：屬岸際小型火砲

即／林岱樺前進大旗美拔樁　主辦：現場1萬人

更多熱門

相關新聞

鄭文燦復出選桃園「無風不起浪」　凌濤爆伏筆

鄭文燦復出選桃園「無風不起浪」　凌濤爆伏筆

隨著2026縣市長選舉提名作業進入關鍵階段，民進黨桃園市長參選人意願登記人數為零，黨內布局備受質疑，連前桃園市長鄭文燦都被點名，不過鄭本人則回應，「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。國民黨桃園市議員凌濤今（23日）指出，「沒有任何選舉規劃」沒有百分百跟「不選」劃上等號，如果民進黨主席賴清德開綠燈，選舉規劃會不會橫空出現？地方盛傳鄭接觸樁腳、金主。

2026馬年！　3生肖走大運

2026馬年！　3生肖走大運

黃國昌喊2026北市議員全壘打　市長藍白合有望近一步磋商

黃國昌喊2026北市議員全壘打　市長藍白合有望近一步磋商

2026談藍白合恐「無濟於事」　黃光芹嘆：硬把簡單的事複雜化

2026談藍白合恐「無濟於事」　黃光芹嘆：硬把簡單的事複雜化

綠委出席里長茶行開幕！柯志恩：是不是自倒自演

綠委出席里長茶行開幕！柯志恩：是不是自倒自演

關鍵字：

國民黨戴錫欽民眾黨2026九合一選舉藍白合

讀者迴響

熱門新聞

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

快訊／基隆宮廟傳爆炸！老翁臟器外露搶救中

陳匡怡金馬夜再爆張孝全追求內幕

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

色姨丈喊「老婆」3度激戰外甥女！免囚原因曝

斷崖式降溫！　變天時間曝

火鍋吃完自己刷！　桃園高中生「乾燒黑鍋」遭店家請進廚房

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

工程師怕被裁員　靠期權助攻資產滾6倍

台南女大馬路癱軟倒地！男友人救援放路邊

范冰冰爆哭畫面曝！　金馬後台視訊「哭成大花臉」

2026馬年！　3生肖走大運

5年後重訪日本見「4景象」感覺變了　他：越來越像台灣

公車一次來2台怎麼攔？手勢這樣比秒懂

金馬時尚／網友票選李千娜紅毯最美

更多

最夯影音

更多
子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！
大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面