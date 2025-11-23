談國民黨2026市議員提名策略　戴錫欽：下周與新人碰面了解想法

▲國民黨台北市黨部主委長戴錫欽。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

迎戰2026縣市議員選舉，台北市議員選戰是國民黨多數新人搶攻戰區，松山信義區更是重中之重。國民黨台北市黨部主委戴錫欽今（23日）表示，國民黨基本會先保障現任，若有多的名額會提供新人初選；他並透露，下周就會與有意爭取的新人碰面，先了解他們想法，也會與現任連任議員交換意見，共同擬定出最好的提名機制，務必會提出最強的人選。

戴錫欽今日出席第一屆議長盃全國圍棋公開賽，談到接下來國民黨2026的提名相關時程，他表示，國民黨的相關提名辦法，各選區要等中央核定，其中直轄市與縣市議會議員提名辦法，應該會先處理縣市長部分，市長蔣萬安是直轄市長連任的市長，會比較單純，這部分完成，就會根據議員的提名辦法，

至於目前台北市六個選區已經有多名新人表態爭取參選，戴錫欽則說，北市黨部會依照中央公布的提名辦法，提出北市各選區議員提名辦法，到時候只要有出缺，就會由有意參選新人登記及相關進程。

至於是否新人與現任比民調？戴錫欽指出，依照國民黨過去提名慣例，基本上會先保障現任，如果有多的名額會提供給新人大家一起初選競爭，今年應該也會用類似這樣的方式進行，不過還是要依照中央的提名辦法內容，包括新人第一次參選、青年加權，也要看中央如何核定，會有全國一致性做法。

至於無黨籍里長的部分，是否會與民眾黨討論是否配票？戴錫欽表示，里長部分因為屬於單一席次選舉，在北市456里長，國民黨占有多數里長席次，當然也有很多與國民黨友好的無黨籍里長，國民黨市黨部會先核實黨籍里長部分，對於與國民黨互動比較多、友好的無黨籍里長，過去慣例也會與他們做相關配合，民眾黨如果對里長選舉有一些想法，國民黨也會做充分溝通。