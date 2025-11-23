　
地方 地方焦點

濁水溪晨風+媽祖保庇　太平媽祈福馬拉松成地方最強路跑

▲兩千名跑者於清晨集結西螺福興宮前，準備迎接祈福馬拉松挑戰。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲地方首長與貴賓到場為賽事鳴槍，現場氣氛熱鬧。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

2025西螺媽祖太平媽祈福馬拉松今（23）日清晨在雲林西螺福興宮登場，天還沒亮，廟前已有跑者陸續集結，有人繫鞋帶、有人暖身。今年共有約兩千名跑者報名，從半馬21K、10K挑戰組到3K歡樂組不等，從專業選手到推嬰兒車的家庭，都準備在同一天，把奔跑與信仰放在同個節奏裡。

這場被在地人稱作「會被媽祖看見的馬拉松」的賽事，每年最受期待的畫面，就是跑者完賽後從太平媽祖鑾轎底下鑽過去。廟埕前，跑者大口喘氣、滿身汗穿過轎底，那一刻安靜又莊重，像把路上累積的疲憊，交給媽祖清一清，帶著平安再出發。廟方說，這項儀式象徵祈求健康、平順與好運，是太平媽祈福馬最核心的傳統，也是許多人願意年年回來參賽的原因。

▲兩千名跑者於清晨集結西螺福興宮前，準備迎接祈福馬拉松挑戰。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲希望透過賽事，讓更多人看見西螺的文化底蘊，讓路跑不只是跑步，而是一段把地方故事帶向更遠的旅程。（圖／記者游瓊華翻攝）

今年路線同樣融合自然與文化，一口氣帶跑者跑過新、舊西螺大橋、延平老街與堤防綠道。尤其西螺大橋即將進入全橋封閉維修，對許多跑者而言，這次能在橋面上迎風奔跑，格外珍貴。往濁水溪方向望去，晨霧與長橋鋼架重疊，跑者的腳步像在老地方寫下一行行新的紀錄。主辦單位說，這不只是賽道，而是一場穿越歷史、穿越風景、也穿越信仰力量的旅程。

另一個吸睛亮點則是今年首次推出的「客製化雷雕姓名祈福獎牌」。跑完半馬與10K的跑者，不只拿到象徵完成挑戰的獎牌，甚至能在上面看到自己的名字，旁邊還刻著自己選擇的祈福語，平安、健康、升遷、良緣、金榜，每一面獎牌都像是一塊帶著信念的護身符。對跑者來說，這是紀念、也是心意；對許多人而言，更像是帶回家的媽祖祝福。

賽事舉辦多年，已成為地方年度盛事。雲林縣長張麗善、西螺鎮長廖秋萍、縣府民政處長蕭德恕、文觀處長陳璧君等人今年也將出席鳴槍，迎接來自全國與海外的跑者。西螺福興宮董事長楊文鐘表示，這次吸引不少國際友人報名，有人為風景而來，有人為信仰而跑，也有人是聽說「這場馬拉松會被媽祖保庇」特地前來。楊文鐘強調，希望透過賽事，讓更多人看見西螺的文化底蘊，讓路跑不只是跑步，而是一段把地方故事帶向更遠的旅程。

▲兩千名跑者於清晨集結西螺福興宮前，準備迎接祈福馬拉松挑戰。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲兩千名跑者於清晨集結西螺福興宮前，準備迎接祈福馬拉松挑戰。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

西螺媽祖太平媽祈福馬拉松雲林西螺宗教運動

