鄭文燦復出選桃園「無風不起浪」　凌濤：早盛傳接觸樁腳、金主

記者鄭佩玟／台北報導

隨著2026縣市長選舉提名作業進入關鍵階段，民進黨桃園市長參選人意願登記人數為零，黨內布局備受質疑，連前桃園市長鄭文燦都被點名，不過鄭本人則回應，「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。國民黨桃園市議員凌濤今（23日）指出，「沒有任何選舉規劃」沒有百分百跟「不選」劃上等號，如果民進黨主席賴清德開綠燈，選舉規劃會不會橫空出現？地方盛傳鄭接觸樁腳、金主。

凌濤說，無風不起浪，早就聽聞地方盛傳鄭文燦積極走動，接觸原本的樁腳及金主，並有評估參選2026的可能性。有一說是操盤縣市議員競選，但各區變動有限，比較可能是為他自己試水溫。他稱心如止水，唯一擔心這一試，官司又橫生變數，一切都要看賴清德的態度。賴不開綠燈，鄭不會輕舉妄動，風險太高。

凌濤表示，賴清德對桃園佈局就算贏的機會有限，應該會妥適評估固盤機率，何志偉、王義川、鄭文燦，端看2028賴清德評估自身黨內的能量，以目前來說，排除競爭者會比進入藍綠對抗的格局對他來得重要。而鄭文燦若想選，也必須先為他的官司，向全桃園市民道歉。

「無論如何，藍營都不能以逸待勞，必須積極操兵，接軌民意走向」，凌濤強調，對於政績的鋪排應該全面，不應單押個別政績的比例；「就算藍白合作了也不能掉以輕心」，民進黨的司法追殺及抗中牌仍是變數。情勢變化很快，國民黨嚴陣以待。

