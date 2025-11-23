　
地方 地方焦點

新住民事務發展署將上路　麥玉珍認同：與移民署分工照顧

▲南投「挺新的！」新住民家庭日由印尼戰馬舞熱鬧開場。（圖／記者高堂堯攝，下同）

▲南投「挺新的！」新住民家庭日由印尼戰馬舞熱鬧開場。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

立法院於21日三讀通過，中央政府將成立「新住民事務發展署」，本身為越南新住民的民眾黨立委麥玉珍強調，這是新住民服務工作重大進展，對新住民與新二代來說，絕對是好消息。

南投縣政府22日在中興新村親情公園盛大舉行114年「南投挺新的！」移民節多元文化活動暨新住民家庭日，吸引許多新住民家庭與民眾參與；開場活動由「美樂迪舞蹈團」帶來氣勢恢宏的印尼戰馬舞，也安排越南斗笠舞等表演、異國生活風情體驗活動，親子野餐與新住民趣味競賽更增進家庭成員間的合作默契，也促進與一般民眾的情感交流，歡笑聲交織，也象徵全球文化在南投美麗交融、展現多元城市溫度。

▲立委麥玉珍（左三）、游顥（右三）出席南投「挺新的！」新住民家庭日活動。（圖／記者高堂堯攝）

▲立委麥玉珍（左三）、游顥（右三）出席南投「挺新的！」新住民家庭日活動。

立法委員游顥、麥玉珍到場共襄盛舉，並說明中央未來新成立的「新住民事務發展署」，將與移民署既有業務分工，整合部會資源，全面加強新住民教育、就業權益照顧。

▲南投「挺新的！」新住民家庭日熱鬧登場。（圖／記者高堂堯攝）

▲南投「挺新的！」新住民家庭日熱鬧登場。（圖／記者高堂堯攝）

縣政府代理秘書長簡青松出席表揚10位新住民楷模，肯定他們在職場、家庭與社區等領域的貢獻；他致詞時表示，南投縣是一個多元城市，新住民是南投的一份子，也是推動南投進步的重要力量，縣府重視新住民的需求，會持續照顧新住民，大家在這塊土地共同生活，也彼此學習。

11/21 全台詐欺最新數據

464 2 4613 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

陸客不去了！「重訂日本住宿」爽省到　一票人認證：跨年夜省20
桃園「移動城堡」太誇張！　警方將開罰
吳婉君認了「結束孽緣」！鬆口真實心聲
TWICE開唱VIP粉絲傳災情！換位、退費辦法曝光
快訊／台灣大道行人「斑馬線上」遭撞　送醫搶救中
「竹筷戳屁眼」女校上課舉例性侵　老師遭控性騷！法官撤銷處分

