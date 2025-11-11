新住民洽公不再卡關　永康就業中心每週提供越南、印尼語翻譯協助

▲永康就業中心提供越南語與印尼語駐點翻譯服務，協助新住民與移工安心洽詢。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為打造更友善、無語言隔閡的就業環境，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心自11月起，每週三、四固定提供越南語與印尼語翻譯服務，讓新住民與移工在求職、諮詢或洽公時，都能以母語安心表達需求，隨著新住民及移工人口逐年攀升，中心盼透過此服務，讓外籍朋友更順利掌握就業資訊與勞動權益。

永康就業中心主任李奇玫表示，語言不只是工具，也是文化理解的重要入口。此次特別與台南應用科技大學、南台科技大學合作，由兩校越南與印尼籍外籍學生擔任駐點翻譯，讓新住民在面對就業服務、職訓課程或勞動法規時，不再因語言受限而感到壓力。

本次駐點翻譯包含來自印尼的卓哲新與越南籍的王雨採。卓哲新就讀南台科大半導體科技系，通曉印尼語、英語、馬來語、閩南語與中文，曾參與「外國人勞僱安心計畫暨法令宣導」，也長期在華語中心協助教學，具備成熟的跨文化溝通能力。王雨採則就讀台南應用科技大學餐飲系，精通越南語與中文，目前擔任專案助理，熟悉行政流程與對外溝通，可有效協助越南籍朋友理解就業資訊。

兩位翻譯的任務包含協助移工與廠商溝通、通知與陪同出席相關活動、確認移工是否充分理解勞動權益，也會提供就業媒合、缺工廠商資訊，並進行電話關懷，掌握即將到期的移工動態，避免權益受損。同時也協助新住民在求職及了解權益時，有更清楚、安心的語言支持。

永康就業中心強調，提供翻譯服務不只是行政便利，而是一種「陪伴與尊重」的展現。透過語言橋梁，讓外籍朋友能確實被聽見，也促進在地多元文化的互動與共融。

中心邀請轄區新住民與移工多加利用服務。越南語服務為每週三下午、印尼語為每週四上午，相關問題可親洽永康就業中心，或撥打 06-2038560 由專人提供協助。