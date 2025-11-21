　
民生消費

沒有披風也閃亮！南山人壽家庭日致敬每位英雄　用健康與陪伴寫下守護篇章

▲▼南山人壽,家庭日,英雄,永續,健康,感謝。（圖／業者提供）

▲「南山人壽2025家庭日」在臺北市立大學博愛校區盛大舉行，以笑聲與溫暖歡度屬於南山人的英雄日。

生活中心／綜合報導

11/9週日早晨，陽光灑落在臺北市立大學博愛校區，校園裡早已人聲鼎沸，近5千位南山人壽的內外勤夥伴與家人齊聚一堂，以笑聲與音樂交織，開啟了一場屬於南山人的年度盛會。2025年南山人壽家庭日以「You are my Hero」為主題，結合公司推動的「每日存健康行動」，邀請內外勤夥伴從一場路跑開始，以實際行動展開健康生活的儀式感。不少人剛跑完南山人壽冠名贊助的「臺北城市創意路跑」，還掛著汗珠就帶著家人與孩子入場，有人胸前還掛著完賽獎牌，有人推著嬰兒車緩緩走入活動現場。這一天，不再是埋首於工作的日常，而是屬於南山人壽內外勤夥伴與家人共享的時光，同時也是大家彼此說「謝謝」的暖心時刻。

永續健康領航者啟動！從企業願景到行動實踐

活動一開始，三位專業老師帶領眾人伸展放鬆，為剛結束路跑的身體重新調整節奏，也替一天的活動暖身。今年南山人壽將「每日存健康行動」列為年度重點，鼓勵大家從日常的小事著手，例如多走幾步路、多喝一口水、早點上床睡，用微小的改變，累積永續健康的能量。

▲▼南山人壽,家庭日,英雄,永續,健康,感謝。（圖／業者提供）

▲在專業老師的帶領下，讓不少剛跑完路跑的參與者，一到家庭日會場就獲得舒緩。

隨後登場的「永續健康啟航儀式」象徵企業願景的具體實現。董事長與總經理帶領主管，一同將象徵健康與永續理念的巨型地球球體傳遞給內外勤夥伴，隨著大球接力般延展開來，寓意健康與幸福將圍繞在眾人之間。

五大健康帳戶：從個人到環境的守護網絡

南山人壽追求永續健康，希望成為永續健康領航者，陪伴保戶、內外勤員工及所有利害關係人用更正向的態度迎接超高齡社會的來臨，讓保險從「事後理賠」，往前邁向「事前健康促進，與延伸的健康服務」，透過保險商品的保障、良好生活習慣的倡議與創新的健康服務，協助國人守護健康，同時，南山人壽提出「五大健康帳戶」，即個人、生活、企業、社會、環境，鼓勵所有人提早儲存「健康資本」，以期落實南山人壽「未來 有備而來」的承諾。

現場的氛圍也充分呼應企業精神。從舞台到園區，每個環節都融入「健康存起來」的概念：有鼓勵活動量的運動體驗，也有促進社交連結的家庭闖關。南山人壽希望透過這樣的設計，讓眾人都能親身感受到「健康」不只是為了個人，而是彼此支持，給予對方力量面對挑戰，一起走得更遠。

此外，南山人壽健康守護圈合作夥伴「樂齡智造」、「金萬林」及「天主教失智老人基金會」等也在家庭日現場設置體驗攤位、銀髮族互動區及教育展示，讓參與者實際了解健康科技用在提早預防疾病的功能，及相關的健康照護延伸。南山人壽以行動推動ESG理念，讓永續不只是報告書裡的數字，而是一個個微笑與互動之間的真實故事。

▲▼南山人壽,家庭日,英雄,永續,健康,感謝。（圖／業者提供）

▲南山人壽邀請長期合作夥伴：天主教失智老人基金會、金萬林企業股份有限公司及樂齡智造科技股份有限公司，分享家庭日的歡樂時光，並一同倡議永續健康理念。

家庭日英雄闖關　笑聲不斷、幸福滿場

家庭日園區的每個角落都藏著驚喜，設有多項親子同樂關卡，飛盤高爾夫、籐球挑戰、冰壺體驗與匹克球競技，熱鬧的加油聲不絕於耳。小朋友手握闖關卡奔跑穿梭，家長們也化身最佳隊友，場地間滿是笑聲，氣氛熱烈得像一場戶外嘉年華。

▲▼南山人壽,家庭日,英雄,永續,健康,感謝。（圖／業者提供）

▲園區設有飛盤高爾夫、籐球、冰壺、匹克球等親子闖關活動，讓大小朋友玩得超嗨，現場笑聲不斷。

超級切合主題的「英雄電話亭」與「英雄拍貼機」區更是人氣焦點，家長與孩子們紛紛披上披風、擺出英勇姿勢，留下專屬的「英雄封面照」。午間的「超人力霸王親子秀」掀起活動高潮，小朋友興奮地揮手、跟著音樂跳動，家長忙著拍下畫面，將這份歡笑收藏起來。這一刻，守護與被守護的角色悄悄交換，幸福成了最動人的畫面。

英雄信箱　讓感謝成為力量的流動

家庭日多元的活動中，有個令人期待的重頭戲「英雄信箱」，希望讓平時一起工作的夥伴們，把沒機會說出口的感謝，事先透過卡片或線上的電子卡片寄到英雄信箱，活動當天才由主持人抽出感謝小卡，並且請寫卡片的人上台，向心裡的那位英雄，說出自己的心意。當天公布時，現場氣氛既溫馨又動人，英雄也許是平時幫忙分擔工作的夥伴、也許是默默關心的主管，而那些平日來不及說出口的謝意，都在那一刻被好好地傳遞到彼此心中，這樣的謝意更是化作團隊間最真誠的能量。

老闆來作東　用一枚徽章傳遞肯定

家庭日活動現場另一個人氣熱區，非「老闆來作東區」莫屬。由董事長尹崇堯與總經理范文偉親自站上第一線，化身關主，親手將象徵勇氣與榮耀的「英雄徽章鑰匙圈」一一送到內外勤夥伴手中。每一枚徽章，都是對每位南山人日常努力的致意，從櫃檯接待、業務奔波到風控、客服、行政幕後支援，南山人壽的每一位內外勤夥伴，都是撐起品牌信任感的英雄。董事長親自笑著遞上徽章，並與同仁短暫寒暄合影，讓不少同仁都感動表示能被老闆親手點名的感覺真的很驕傲。周圍攤位飄出地瓜球、煎餃與棉花糖香氣，小朋友在人群中奔跑、揮舞著氣球造型玩具。那一枚徽章，不僅是活動的紀念，更代表南山人壽對每位內外勤夥伴努力的肯定與祝福。

▲▼南山人壽,家庭日,英雄,永續,健康,感謝。（圖／業者提供）

▲許多員工在草地上與家人、職場夥伴合影，留下難得的回憶紀念。

英雄不在遠方，就在日常裡

「You are my Hero」除了是活動主題，也像是一句對生活的告白，南山人壽用行動詮釋品牌精神：守護保戶，也守護內外勤夥伴；關懷社會，也照顧地球。

在每一個平凡的日子裡，當我們願意多關心自己、多感謝他人，健康與幸福就會在日常流轉。南山人壽相信，每一位南山人、每一個家庭，都是這個時代的英雄。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

一口愛上挪威鮭魚與鯖魚！挪威以現代科技與永續理念換來高品質鮮味　每條魚都承載對自然的敬意

一口愛上挪威鮭魚與鯖魚！挪威以現代科技與永續理念換來高品質鮮味　每條魚都承載對自然的敬意

為什麼挪威的鮭魚與鯖魚特別美味？又為何價格高卻始終讓人願意回味？不妨跟著挪威海產推廣協會東南亞總監歐詩娜Åshild Nakken一同走進挪威，聽她分享關於當地海產那「純淨、永續與美味」的故事。

清境農場獲第2屆觀光亮點獎雙獎項肯定

清境農場獲第2屆觀光亮點獎雙獎項肯定

長期聲音沙啞以為胃食道逆流　電腦斷層檢查意外揪出肺癌

長期聲音沙啞以為胃食道逆流　電腦斷層檢查意外揪出肺癌

你做對了？！女性清潔內褲小知識一次看

你做對了？！女性清潔內褲小知識一次看

每天刷3次牙能降血糖！醫曝最新研究

每天刷3次牙能降血糖！醫曝最新研究

南山人壽家庭日英雄永續健康感謝

