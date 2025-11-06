韓國甜點師、香港潛水教練為愛與夢想定居台灣　《我們一家人 閃耀新家園》紀錄新住民的熱情與努力

▲來自韓國的崔晙碩選在臺北開設韓式居酒屋。

圖、文／內政部移民署提供

臺灣人很愛吃韓式料理、來自韓國的崔晙碩，特地選在臺北開設韓式居酒屋、用正宗韓式家常料理交朋友、也以熱情與笑容擄獲臺灣人的心、不過他過去在韓國的LG上班10年，直到遇到臺灣女朋友，讓他深深著迷臺灣人的親切和美好，讓他產生想挑戰不一樣工作的想法， 所以他選擇從大公司出走投身料理，不是為了逃避壓力，而是為了追求熱情，把記憶中的布帳馬車味道帶進臺灣、勇敢追夢。如今從辣燉雞到海鮮煎餅，每道菜都是思念與故事的濃縮。

香港新住民鄺子滔第一次來臺、就被臺灣美食吸引、喜歡到甚至想來臺定居、因為熱愛海洋、他在臺灣搬遷了三個縣市、最後選定恆春定居、但剛來臺灣的鄺子滔一句國語都不會說，為了讓自己可以快速融入環境，他選擇在臺中的大賣場工作，站在第一線接觸廣大人群，希望透過工作訓練在最短時間練好語言 ，但在大賣場日復一日的工作，鄺子滔的國語是練好了，但總覺得缺了點什麼，於是離開了都市選定了恆春半島，而潛水讓鄺子滔發現海洋保護的重要性、對鄺子滔來說，恆春容納百川，在那裏生活、無拘無束。

這些新住民朋友的故事，在新住民發展基金補助的《我們一家人 閃耀新家園》節目當中，都完整呈現他們在臺的點滴心情，代表著不同文化的串連，透過深入採訪，呈現出新住民在臺生活的多元樣貌及文化風情，將更多感動故事傳遞給大家，節目內容也在各大社群平台上映，歡迎追蹤訂閱《我們一家人 閃耀新家園》節目。

