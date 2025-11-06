　
生活

韓國甜點師、香港潛水教練為愛與夢想定居台灣　《我們一家人 閃耀新家園》紀錄新住民的熱情與努力

▲▼我們一家人 閃耀新家園,韓國,香港,新住民,臺灣,三立。（圖／內政部移民署提供）

▲來自韓國的崔晙碩選在臺北開設韓式居酒屋。

圖、文／內政部移民署提供

由內政部移民署與三立電視台共同製作的《我們一家人 閃耀新家園》節目，將走訪臺灣368個鄉鎮，更遠赴澎湖、馬祖等離島，紀錄每一個新住民與臺灣土地的親密情感，分享他們感動和努力，讓更多新住民故事被社會看見，每週日下午3點首播《我們一家人 閃耀新家園》節目，也於每日三立新聞台整點新聞播出《我們一家人 閃耀新家園》專題，記得準時收看！

臺灣人很愛吃韓式料理、來自韓國的崔晙碩，特地選在臺北開設韓式居酒屋、用正宗韓式家常料理交朋友、也以熱情與笑容擄獲臺灣人的心、不過他過去在韓國的LG上班10年，直到遇到臺灣女朋友，讓他深深著迷臺灣人的親切和美好，讓他產生想挑戰不一樣工作的想法， 所以他選擇從大公司出走投身料理，不是為了逃避壓力，而是為了追求熱情，把記憶中的布帳馬車味道帶進臺灣、勇敢追夢。如今從辣燉雞到海鮮煎餅，每道菜都是思念與故事的濃縮。

香港新住民鄺子滔第一次來臺、就被臺灣美食吸引、喜歡到甚至想來臺定居、因為熱愛海洋、他在臺灣搬遷了三個縣市、最後選定恆春定居、但剛來臺灣的鄺子滔一句國語都不會說，為了讓自己可以快速融入環境，他選擇在臺中的大賣場工作，站在第一線接觸廣大人群，希望透過工作訓練在最短時間練好語言 ，但在大賣場日復一日的工作，鄺子滔的國語是練好了，但總覺得缺了點什麼，於是離開了都市選定了恆春半島，而潛水讓鄺子滔發現海洋保護的重要性、對鄺子滔來說，恆春容納百川，在那裏生活、無拘無束。

▲▼我們一家人 閃耀新家園,韓國,香港,新住民,臺灣,三立。（圖／內政部移民署提供）

這些新住民朋友的故事，在新住民發展基金補助的《我們一家人 閃耀新家園》節目當中，都完整呈現他們在臺的點滴心情，代表著不同文化的串連，透過深入採訪，呈現出新住民在臺生活的多元樣貌及文化風情，將更多感動故事傳遞給大家，節目內容也在各大社群平台上映，歡迎追蹤訂閱《我們一家人 閃耀新家園》節目。

精彩節目請鎖定週日下午3點 三立電視CH54台 我們一家人 閃耀新家園
內政部移民署與三立電視與共同製作 新住民發展基金補助 廣告

鄭麗文喊「北京沒有要把台灣變成第二香港」　綠斥幫習近平說謊

鄭麗文喊「北京沒有要把台灣變成第二香港」　綠斥幫習近平說謊

國民黨主席鄭麗文日前接受專訪時表示，北京沒有要把台灣變成第二個香港。引起輿論譁然。對此，民進黨中國部今（6）日批評，這句話不是天真的誤判，而是公然幫習近平說謊，姑息養奸、欺騙台灣人民。嚴正呼籲鄭麗文與國民黨，應清楚認知，台灣民眾對民主自由的堅持不容破壞，台灣的前途也只有2300萬的台灣人民可以決定。朝野應團結一致，共同對抗中共對台灣乃至於對全世界的野心與威脅，而不是成為紅色恐怖的在地協力者。

黃仁勳拿「高麗蔘精飲品」補氣成爆紅話題

黃仁勳拿「高麗蔘精飲品」補氣成爆紅話題

韓國造核潛艦，將引發核武擴散？

韓國造核潛艦，將引發核武擴散？

香港3屍血案凶宅求售　起標價逾4600萬

香港3屍血案凶宅求售　起標價逾4600萬

香港導演劉家良骨灰被盜 家人曝：多位名人骨灰同時被盜

香港導演劉家良骨灰被盜 家人曝：多位名人骨灰同時被盜

我們一家人 閃耀新家園韓國香港新住民臺灣三立

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保
苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

