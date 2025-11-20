語言不是障礙！雲嘉南多國語就業服務上路　助移工安心轉職

▲移工在服務台前詢問轉換雇主相關資訊。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

虎尾就業中心推出「多國語言就業諮詢服務」，提供越南語與印尼語現場口譯及電話諮詢，協助新住民與外籍移工在求職或轉換工作時減少語言落差。三場首波服務共76位外籍移工受惠，現場求職者拿著資料、反覆確認流程的畫面，形成一幅屬於異鄉勞工的日常縮影，也讓語言支持的需求更加具體。

雲嘉南分署因應移工轉換雇主案件增加，自今年9月1日起擴大辦理範圍，由原先僅臺南、嘉義兩處就業中心，新增永康、新營、嘉義、朴子、斗六與虎尾等中心共同受理，縮短移工等待時間，也讓企業在補足人力時更為順暢。勞動部「外國人勞動權益網」也同步增設多國語資訊專區，提供母語版本申請書與同意書，讓移工在轉職過程中能清楚理解程序，不再因語言障礙而感到無助。

參與通譯服務的新住民陳氏紅釧分享，許多移工因語言不足，在面對轉職或求職時常不知從何開始，「一句聽不懂，就可能錯過一個工作機會。」她希望這樣的服務能讓更多移工在異地能夠安心前行。

虎尾就業中心主任廖家偉表示，多國語服務反映出基層最真實的需求，協助移工與企業雙方減少誤解，看得懂、聽得懂，才能真正保障工作權益。他也指出，未來將持續擴大語種、增加服務據點，並與地方產業合作，讓更多新住民與移工在雲嘉南找到更穩定的發展道路。虎尾就業中心提醒，新住民與移工皆可透過線上預約多國語諮詢服務，相關就業資訊亦可透過電話、臉書或LINE官方帳號查詢。

▲新住民通譯協助移工了解求職流程，現場互動情形。（圖／記者游瓊華翻攝）