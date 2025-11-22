白河廢棄物深夜大火！3千平方公尺燃燒　27車62人徹夜搶救

▲白河秀祐橋旁廢棄物起火，火勢延燒逾3千平方公尺，消防全力搶救。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市白河區中正路秀祐橋附近，21日晚間發生大規模廢棄物火警，濃煙直竄夜空，火勢一路延燒到隔天上午，台南市消防局於晚上8時40分接獲報案後，立即派遣第一大隊及白河等分隊前往搶救，全案至22日上午11時止，燃燒面積初估約3000平方公尺，所幸無人受傷受困。

消防局指出，現場在21日晚上8時48分回報燃燒範圍廣大，立即請求增援；環保局重機具於晚上9時50分抵達支援，晚上10時22分火勢侷限。入夜後消防人員持續回報火場動態，陸續開闢防火巷阻絕延燒，並由高公局、環保局等單位協力投入。火勢於22日凌晨2時13分控制，上午10時51分撲滅，後續持續進行殘火處理，以防再度悶燒復燃。統計本次救災，共出動27車（含無人機2台、怪手5台）、消防人員52人及義消10人投入搶救，呈現跨單位高強度協作。

消防局長李明峯表示，感謝所有徹夜參與救災與交班後仍留守現場的消防人員。火場位處水源取得不易的區域，但消防隊仍迅速建立救災模式及安全作業環境，展現對轄區地形與資源的高度掌握，也再度證明消防隊守護市民生命財產的決心與韌性。

市長黃偉哲今日也前往火場慰問前線人員，肯定消防與支援單位在此次火警中的全力投入。他強調，後續將持續與環保局等單位合作釐清起火原因，並強化跨機關的應變能力，降低類似事件再次發生的風險，守護市民安全。