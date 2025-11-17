非法傾倒廢棄物事件層出不窮　台東縣府跨局處強力查辦

▲台東縣府跨局處強力查辦：守護環境絕不退讓。(圖／記者楊晨東翻攝)

記者楊晨東／台東報導

近年來非法傾倒、棄置或掩埋廢棄物的事件頻傳，不僅破壞環境，更引起社會各界高度關注。台東縣政府近期表示，縣府與環保局持續與警政署保七總隊第9大隊台東分隊、縣警察局及台東地方檢察署合作查緝，成效顯著。統計顯示，113年共查獲11件相關案件，今年截至目前亦查獲5件，全部依《廢棄物清理法》第46條移送法辦，相關刑責可達1年以上5年以下有期徒刑，並得併科最高1,500萬元罰金。縣府強調，絕不容許業者為牟利破壞環境，呼籲事業及營建單位務必依法處理廢棄物，共同維護台東的自然環境。

台東縣長饒慶鈴指出，杜絕非法棄置與掩埋行為，是維護土地永續利用、守護水源與環境品質的重要工作。她肯定環保局及警察、檢察單位的跨域合作，也強調縣府對此類污染行為採取零容忍態度，查緝不法絕不停歇，並再次提醒不肖業者勿心存僥倖，以免得不償失。

環保局長黃權煒表示，雖然法規明定事業及營建廢棄物的清理方式，但仍有業者為謀取不法利益，以偏僻土地、山坡地或租買土地掩埋廢棄物。其中，去年8月更查獲一名水產養殖業者假借申請再利用食品廠植物性廢渣之名，卻將廢渣傾倒於臨海養殖區土地，已明確違法。所有案件均依《廢棄物清理法》第46條移送法辦，絕不寬貸。

環保局強調，已運用無人機與監視設備等科技工具強化查緝能力，只要查獲廢棄物不法棄置或掩埋，將立即啟動取締程序並移送法辦。同時呼籲民眾若發現可疑行為，可撥打免費專線 0800-066666、(089) 221999，或使用「公害報報」APP及環境部陳情系統提供線索；若能拍下車牌等關鍵事證，更能協助追查，以共同守護台東的清淨家園。