快訊／摧毀月世界變垃圾山！　高雄「環工碩士里長」4人收押

▲ 高雄月世界驚現「5層樓垃圾山」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者陳宏瑞、吳世龍、葉品辰／高雄報導

高雄燕巢、田寮交界知名景點「月世界」近日爆出遭非法傾倒數百噸生活垃圾，堆出宛如「5層樓高」的垃圾山，臭味四散引爆民怨。檢警循線查辦後，確認幕後主使是岡山區碧紅里里長李有財父子，檢方認為李有財父子、蘇姓員工及施姓司機頭等4人涉犯《廢棄物清理法》及《組織犯罪條例》，向法院聲押禁見。法院昨（21）日晚間召開羈押庭後，裁定將4人收押禁見。

檢警19日前往月世界會勘時，發現山谷被家庭垃圾填滿，從信件、處方袋、各式帳單一路追查，確定源頭位於台南。專案小組調查後掌握，這批垃圾離開台南後先被載往燕巢區一處鐵皮屋「洗產地」，接著再由岡山「圓鑫茶行」內的暗藏指揮中心下令，分批傾倒至月世界3處山谷。整起案子運作嚴密、分工精細，讓辦案人員直呼罕見。

▲李有財等4人被收押禁見。（圖／翻攝自李有財市議員參選人後援會臉書）



檢方追查後驚見，整個集團背後竟是53歲的碧紅里里長李有財與兒子李子森。兩人共同經營侑鴻公司，與3家清運業者串聯，以環保車光明正大將垃圾運入高雄。李有財長年在地經營、連任4屆里長，如今卻被揭露暗中牟利，令人跌破眼鏡。

檢方認定，李有財父子、蘇姓員工及施姓司機頭4人涉犯《廢棄物清理法》及《組織犯罪條例》，犯罪情節重大，向法院聲押禁見，法院昨晚召開羈押庭定收押禁見；其餘涉案清運業者則以60至100萬元不等交保，司機各以20萬元交保，後續將持續追查金流及其他可能涉案者。