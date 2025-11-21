月世界垃圾山案！主謀是在地16年里長父子　「服務卡認真」超諷刺

▲ 高雄月世界驚現「5層樓垃圾山」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

位於高雄燕巢、田寮區交界處的知名景點「月世界」，最近陸續出現3處山谷遭丟棄數百噸生活垃圾，堆到像「5層樓高的垃圾山」，臭氣沖天，讓民眾怒炸。環保局從破袋垃圾中查出來自台南，檢警連日搜索後，竟揪出幕後主腦不是外人，竟是深耕地方16年的岡山區碧紅里里長李有財父子檔。

月世界出現垃圾山後，檢警19日前往現場會勘時傻眼，山坡地被倒滿家庭垃圾，從信件、處方袋、繳費單一路查線索，確認源頭來自台南，背後是3家環保清運公司合作「合法收垃圾、非法亂倒」的黑心鏈。

▲高雄月世界冒出兩座垃圾山，檢再聲押3人。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

專案小組追查後，發現這些垃圾離開台南後，還被先運到燕巢區一間租來的鐵皮屋「洗產地」，事後再由位於岡山圓鑫茶行的「神秘指揮中心」下令，分批倒進月世界山谷。

驚人的是，集團幕後影武者竟是地方勢力盤根錯節的「里長父子檔」53歲的後紅里長李有財與兒子李子森。兩人共同經營侑鴻公司，串聯3家清運業者，以環保車大剌剌載垃圾進高雄。

▲垃圾山的幕後主謀竟是剛山區後紅里長李有財。（圖／翻攝自李有財市議員參選人後援會臉書）

據了解，李有財在地耕耘16年，連任4屆後紅里長，過去因違反國民黨黨紀另起爐灶參選議員，當年他的競選口號還是「改變！換新！服務卡認真」，還砸錢請歌手詹雅雯助陣、請龍獅團造勢，最後獲得6千多票仍落敗，地方人士對他的評價是口才流利、八面玲瓏，對里民身段更是柔軟，沒想到竟私下做起黑心的垃圾生意。

檢方認為，李有財父子、蘇姓員工及施姓司機頭涉犯《廢棄物清理法》及《組織犯罪條例》，犯罪情節重大，已向法院聲押禁見，其他清運業者則以60至100萬元不等金額交保，相關司機也各以20萬元交保。