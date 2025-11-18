　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

高雄月世界廢棄物追查到善化　台南市府出手嚴查非法棄置業者

▲台南市環保局派員查核善化區清運車輛，透過破袋檢查與監視器比對鎖定涉案業者。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市環保局派員查核善化區清運車輛，透過破袋檢查與監視器比對鎖定涉案業者。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近期高雄月世界風景區遭棄置大量廢棄物，台南市環保局在接獲線索後立即啟動最嚴密查辦程序，透過破袋檢查、清運車輛軌跡比對及監視器影像勾稽等多重證據，迅速鎖定善化區某清除業者涉案。

▲台南市環保局派員查核善化區清運車輛，透過破袋檢查與監視器比對鎖定涉案業者。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市環保局派員查核善化區清運車輛，透過破袋檢查與監視器比對鎖定涉案業者。（記者林東良翻攝，下同）

環保局強調，面對垃圾處理挑戰，市府採取主動、積極態度；隨著城西焚化爐更新工程預計2026年上半年完工，垃圾處理量能將明顯提升，對於任何環境犯罪，市府將零容忍，涉刑事或重大違規者，一律立即廢止清除許可，不留任何模糊空間。

▲台南市環保局派員查核善化區清運車輛，透過破袋檢查與監視器比對鎖定涉案業者。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市環保局派員查核善化區清運車輛，透過破袋檢查與監視器比對鎖定涉案業者。（記者林東良翻攝，下同）環保局指出，17日接獲高雄市通報後，立即派員前往支援查核。稽查人員全程戴手套逐袋檢視垃圾，確認部分廢棄物源自善化區。隨後透過清運車輛行駛軌跡及監視器影像比對，成功鎖定涉案業者，完整證據已移送地檢署偵辦，務求徹查到底。

▲台南市環保局派員查核善化區清運車輛，透過破袋檢查與監視器比對鎖定涉案業者。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市環保局派員查核善化區清運車輛，透過破袋檢查與監視器比對鎖定涉案業者。（記者林東良翻攝，下同）

環保局長許仁澤表示，市府每年均針對台南市清除機構進行全面稽查，並建置車輛GPS勾稽監控系統，即時掌握清運動態。2025年迄今已建置7處電子圍籬勾稽點，加強道路攔檢並列管27件車輛軌跡異常案件。一旦查獲非法棄置或申報不實，將立即廢止清除許可證，自2023年以來已廢止17家，對違法者絕不手軟。

▲台南市環保局派員查核善化區清運車輛，透過破袋檢查與監視器比對鎖定涉案業者。（記者林東良翻攝，下同）

許仁澤局長警告業者：「不要心存僥倖！市府守護環境的決心不容挑戰，任何違法破壞者必將付出代價。」他進一步說明，全台焚化爐陸續歲修或改建，處理量能普遍不足。台南自 109 年即啟動城西焚化爐更新工程，成為全台最早投入焚化爐更新的城市，進度已突破九成，完工後將優先處理本市垃圾，提升整體垃圾處理能力。

▲台南市環保局派員查核善化區清運車輛，透過破袋檢查與監視器比對鎖定涉案業者。（記者林東良翻攝，下同）

環保局強調，隨著觀光人口逐年增加，垃圾量亦同步成長。市府除了透過促參方式加速焚化爐更新，也持續強化垃圾強制分類稽查、推動廢棄物再利用及廚餘堆肥品牌化等措施，全力朝循環經濟與永續環境前進。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 6573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
首度證實！史瓦帝尼收美國1.6億　接收「墮落怪物」
喊高市早苗「像車力巨人」　國民黨正妹：愛嘴秋？
「鴨哥」獄中當皇帝！老婆小三排隊伺候...指揮洗錢50億
保全熱心幫移電動車「害阿婆摔死」　6女兒獲賠225萬
獨／陸配旁「國小直播」　偵查結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

超危險！屏東67歲輪椅男卡車陣中　東港警伸援手即刻救援

普發現金開放ATM領取　花蓮警提醒「防搶防竊防詐」切記4不

大福航運鹽埔漁港＝琉球新漁港暫時停航　旅運中心服務不中斷

高雄月世界廢棄物追查到善化　台南市府出手嚴查非法棄置業者

南投縣表揚環境績優單位　中油草屯新豐站公廁特優連莊

美國生命鬥士Brad Kelley台南挑戰極限鐵人　陳亭妃陪跑最後一圈

18歲西點國手沈承佑備戰國際賽　甜點實力展現台灣職人魂

西拉雅5COOL音樂節　集結跨世代歌手炒熱年底旅遊

從台南到杜塞道夫　成大醫院智慧安寧系統登國際舞台引關注

洪啟元盛讚郭宗正「妙筆生花」　山海林木到芭蕾舞者都寫形寫神

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

超危險！屏東67歲輪椅男卡車陣中　東港警伸援手即刻救援

普發現金開放ATM領取　花蓮警提醒「防搶防竊防詐」切記4不

大福航運鹽埔漁港＝琉球新漁港暫時停航　旅運中心服務不中斷

高雄月世界廢棄物追查到善化　台南市府出手嚴查非法棄置業者

南投縣表揚環境績優單位　中油草屯新豐站公廁特優連莊

美國生命鬥士Brad Kelley台南挑戰極限鐵人　陳亭妃陪跑最後一圈

18歲西點國手沈承佑備戰國際賽　甜點實力展現台灣職人魂

西拉雅5COOL音樂節　集結跨世代歌手炒熱年底旅遊

從台南到杜塞道夫　成大醫院智慧安寧系統登國際舞台引關注

洪啟元盛讚郭宗正「妙筆生花」　山海林木到芭蕾舞者都寫形寫神

陸頂流男星演男主「40集戲份只露臉2.5小時」！　高光鏡頭被刪光遭炎上

花蓮汽旅命案！「1女送醫不治」2男遭逮捕　屋內留海洛因、毒咖啡

鳳凰颱風重創宜蘭！卓榮泰：淹水補助分三部分　最高領10萬元

金井正彰談話結束離開大陸外交部　陸官員雙手插口袋送客

AI搶飯碗！　美參議員警告：25%大學生恐「畢業即失業」

超危險！屏東67歲輪椅男卡車陣中　東港警伸援手即刻救援

馬太鞍堰塞湖土砂量超巨！去化至少要10年　林保暑最新規劃曝

中華郵政明年起停止國際匯票服務　國外匯款全面改用電匯

鬼鬼出道滿20年了！認了「偶爾想放棄」：沒想過這份工作做這麼久

28年增值10倍！　信義資深豪宅1.6億賣出「買家一次付清」

【美軍轟炸畫面曝】擊毀運毒船！21起空襲已奪80命

地方熱門新聞

X-STORE 9進駐中央大學　學子搶先體驗

仁愛鄉精英牙醫醫療站啟用　就診省1小時車程

凌濤重批桃園客運爭議不斷　籲桃捷接手

桃園商圈數增加　林政賢爭取增加輔導經費

草屯鎮奪南投第73屆運動會總錦標

南門市場災損區啟動拆除　非火損攤商正常營業

台灣vivo攜手遠傳捐助南投縣社會救濟專戶

陳其邁餵安芝儇鹹酥雞　伸一半自己吃掉

新北龜山國小翡翠水庫路跑　師生齊心守護家鄉水源

南投旅遊好康月活動加碼推普發現金專案

加熱菸通過不代表安全 衛生局嚴格執法

警巡勤外多一步 婦失落證件即時找回

松柏嶺遊客中心公廁獲選南投縣特優獎

嘉藥偏鄉送愛11年不間斷！贈大甲國小童書用閱讀點亮孩子視野

更多熱門

相關新聞

美國生命鬥士Brad Kelley台南挑戰極限鐵人陳亭妃陪跑最後一圈

美國生命鬥士Brad Kelley台南挑戰極限鐵人陳亭妃陪跑最後一圈

全亞洲年度壓軸的第一場 IUTA 國際認證極限超級鐵人賽於台南鹿耳門聖母廟盛大開跑，吸引來自14國的選手挑戰總長1130公里的極限賽程，賽事涵蓋19公里游泳、900公里自行車與210公里路跑，需在153小時內完成，被視為人類意志的最高殿堂。

「你媽死了」載屍趴走　兒女悲痛陪同相驗

「你媽死了」載屍趴走　兒女悲痛陪同相驗

成大醫院智慧安寧系統登國際舞台引關注

成大醫院智慧安寧系統登國際舞台引關注

日職隊友問高雄哪裡好玩？陽柏翔笑推瑞豐夜市

日職隊友問高雄哪裡好玩？陽柏翔笑推瑞豐夜市

TWICE週末登高雄世運！10餐酒館推應援特調

TWICE週末登高雄世運！10餐酒館推應援特調

關鍵字：

高雄月世界廢棄物善化台南嚴查棄置業者

讀者迴響

熱門新聞

記憶體股重挫！華邦電出關爆37萬張大量　3檔觸及跌停價

騎士遭物流車爆頭亡　消防員趴地救人畫面曝

aespa登《紅白》惹議！萬人連署抵制

結婚5年「愛愛7次」夫要離婚　法官引用禮記判決

胡瓜玩遊戲籃籃胸部遭襲粉絲不爽在脆上炸鍋

再提台灣搶走晶片生意　川普：太丟臉

即／夏于喬父親判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

全車嚇壞！坐地鐵驚見男子「當眾脫褲打手X」

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！大師兄怕了

北市「那個不下雨的洞」！　原因曝光

汐止南港晚間大塞車！警方查出原因了

大師兄深夜7大反擊！喊話館長開直播對決

快訊／花1400元買大樂透爽抱6.92億　台彩曝「電選包牌」特殊買法

年薪700萬女副總　遭軍人老公背叛偷吃

更多

最夯影音

更多
謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」
Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面