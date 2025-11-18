高雄月世界廢棄物追查到善化　台南市府出手嚴查非法棄置業者

▲台南市環保局派員查核善化區清運車輛，透過破袋檢查與監視器比對鎖定涉案業者。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近期高雄月世界風景區遭棄置大量廢棄物，台南市環保局在接獲線索後立即啟動最嚴密查辦程序，透過破袋檢查、清運車輛軌跡比對及監視器影像勾稽等多重證據，迅速鎖定善化區某清除業者涉案。

環保局強調，面對垃圾處理挑戰，市府採取主動、積極態度；隨著城西焚化爐更新工程預計2026年上半年完工，垃圾處理量能將明顯提升，對於任何環境犯罪，市府將零容忍，涉刑事或重大違規者，一律立即廢止清除許可，不留任何模糊空間。

環保局指出，17日接獲高雄市通報後，立即派員前往支援查核。稽查人員全程戴手套逐袋檢視垃圾，確認部分廢棄物源自善化區。隨後透過清運車輛行駛軌跡及監視器影像比對，成功鎖定涉案業者，完整證據已移送地檢署偵辦，務求徹查到底。

環保局長許仁澤表示，市府每年均針對台南市清除機構進行全面稽查，並建置車輛GPS勾稽監控系統，即時掌握清運動態。2025年迄今已建置7處電子圍籬勾稽點，加強道路攔檢並列管27件車輛軌跡異常案件。一旦查獲非法棄置或申報不實，將立即廢止清除許可證，自2023年以來已廢止17家，對違法者絕不手軟。

許仁澤局長警告業者：「不要心存僥倖！市府守護環境的決心不容挑戰，任何違法破壞者必將付出代價。」他進一步說明，全台焚化爐陸續歲修或改建，處理量能普遍不足。台南自 109 年即啟動城西焚化爐更新工程，成為全台最早投入焚化爐更新的城市，進度已突破九成，完工後將優先處理本市垃圾，提升整體垃圾處理能力。

環保局強調，隨著觀光人口逐年增加，垃圾量亦同步成長。市府除了透過促參方式加速焚化爐更新，也持續強化垃圾強制分類稽查、推動廢棄物再利用及廚餘堆肥品牌化等措施，全力朝循環經濟與永續環境前進。