國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓女星Nana住處遭硬闖　母女合力壓制傷歹徒！警認定：屬正當防衛

▲▼南韓演員Nana林珍兒。（圖／VCG）

▲南韓演員Nana林珍兒。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓女團After School出身歌手兼女演員Nana（本名林珍兒），近年以電影《全知讀者視角》為觀眾所知，演藝事業逐漸茁壯。豈料，本月15日，她位於京畿道九里市的住處，卻遭竊盜持刀闖入，竊盜甚至對Nana母親勒頸，導致其一度失去意識，母女倆在壓制過程中，造成歹徒受傷。對此，警方認定為「正當防衛」。

根據《韓聯社》，偵辦此案的九里警察署今（22）日，依特殊強盜傷害等罪嫌，將闖入Nana母女住處的A姓30多歲男性嫌犯移交檢方，A某在持刀闖入Nana住處時，遭到母女倆激烈抵抗壓制，過程中A某的下巴因刀產生撕裂傷，因此Nana母女倆對歹徒A某所構成的傷害是否為「正當防衛」，成為此案關注焦點。

警方審視南韓刑法第21條第1項關於正當防衛的規定。對此，警方關係人士表示，「對受害者而言構成實質性的侵害，而此次調查結果更顯示，（受害者）對嫌犯並未構成嚴重的傷害。經過綜合判斷後，受害者的行為屬於『正當防衛』，因此不再立案。」

另外，A某犯後遭到逮捕拘留，他控訴警方在逮捕過程中並未告知「米蘭達警告」。對此，法院駁回A某的指控。

據悉，Nana母女倆的住處位於京畿道九里市峨川洞。本月15日清晨6時，持刀的A某架起準備好的梯子，沿著梯子爬進Nana住處的陽台，接著闖進沒有上鎖的房門。體格稍嫌矮小的A某先是對Nana的母親勒頸，在聽到慘叫聲後，Nana從睡夢中驚醒，在一陣打鬥中壓制嫌犯A某的手臂。

經紀公司透露，目前Nana的母親在經過治療後已經恢復意識。警方則表示，失業中的A某並非Nana的私生飯，且犯案前也不知道該民宅為藝人的住處。A某向警方坦承，「我以為房子裡面沒有人，更不知道是藝人的住處，只是單純缺錢才犯案。」

Nana住處遭硬闖　母女合力壓制傷歹徒！警認定：正當防衛
黃立成「慘賠6.5億」加密帳戶被血洗　分析師揭前因後果
Andy「遭3台車尾隨」！　走鐘獎請保鑣內幕曝
輝達落地掀台北投資熱！「備胎地」廠商熱議　這塊地最搶手
快訊／周天成遭大逆轉！　澳洲公開賽止步4強

日韓要聞

