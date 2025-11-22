黑熊逃出圍欄！秋田動物園內「逛大街」畫面曝　急疏散10遊客

▲日本秋田市大森山動物園21日驚傳黑熊脫逃。（示意圖／VCG）



記者張方瑀／綜合報導

日本秋田市大森山動物園21日驚傳黑熊脫逃，園方飼養的1頭亞洲黑熊突然從展示區不見蹤影，之後竟被發現在園內自由走動，現場10名遊客全被緊急疏散。園方已宣布自22日起臨時閉園，並調查這起離奇脫逃事件。

綜合日媒報導，這起事件發生在21日下午1時半左右，清潔人員先在園區內發現黑熊的蹤影，警方也一度趕到現場協助戒備。園方檢查後確認展示場的黑熊已失蹤，推測牠已逃出籠外。

秋田市の大森山動物園でクマ目撃 園内を歩き回る 来園者は避難しけが人はなし 秋田｜ABS NEWS NNN



開園時間中だったのですね。

来園者を避難誘導できて、捕獲収容もできて、施設のかたも怪我なく無事で安心しました。https://t.co/L6yyeOxZd4 — くく (@kuku_ukiuki) November 21, 2025

這頭約1公尺長的黑熊其後在園內四處徘徊，甚至接近孔雀飼養區，影像也在遊客拍攝的畫面中曝光，可見牠在野餐廣場附近緩步移動。

飼育員立即啟動緊急程序，協助約10名遊客撤離，所幸過程中無人受傷。經過約5個半小時追捕，園方在晚間7時左右以麻醉方式將黑熊成功捕獲，確認牠從未離開園區。

園長本間弘生則公開致歉，坦言在全日本各地接連傳出熊害的情況下，仍讓園內發生此事深感抱歉，並指出上鎖疏失、閘門損壞都有可能，強調將不排除任何原因，全面展開調查，以確保未來園區安全無虞。