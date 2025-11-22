　
國際

曾翻拍韓劇《信號》！韓「連續性侵棄屍案」20年偵破　嫌10年前癌逝

▲▼2005年，南韓首爾市陽川區新庭洞某住宅地下室連續發生性侵殺人棄屍案。（圖／首爾警察廳）

▲2005年，南韓首爾市陽川區新亭洞某住宅地下室連續發生性侵殺人棄屍案。（圖／首爾警察廳）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾2005年連續發生兩起性侵殺人棄屍案，女屍頭部皆以或塑膠袋包裹，然而長年無法揪出兇嫌身份，甚至曾因此翻拍成韓劇《Signal 信號》。不過，歷經警方近20年鍥而不捨追查，如今終於破案。警方昨（21）日證實，犯案者為曾有多起性犯罪前科的60多歲張姓男子，但他已於2015年因癌症病逝，案件將以「死亡無法追訴」原則結案。

根據韓媒《中央日報》首起案件可追溯至2005年6月6日，當時位於首爾市陽川區新亭洞一間小學旁的地上停車場，發現一名20多歲女子的遺體，被裝入米袋棄置。經過5個月後、同年11月20日，新亭洞住宅區再度出現命案，一名40多歲女性遭塑膠袋、毯子包覆棄屍。

兩名受害者均遭勒斃，頭部皆被套上黑色塑膠袋，用繩索綁在米袋上，且檢驗結果顯示都有遭性侵痕跡，警方初步判定為連續殺人案。據悉，2016年韓劇《Signal 信號》第9、10集曾翻拍成「紅院洞連環殺人事件」，兇嫌由李相燁飾演。

▲▼韓劇《Signal 信號》第9、10集「紅院洞連環殺人事件」，兇嫌由李相燁飾演。（圖／翻攝自YouTube）

▲韓劇《Signal 信號》第9、10集「紅院洞連環殺人事件」，兇嫌由李相燁飾演。（圖／翻攝自YouTube）

案發後，陽川警察署成立38人專案組，展開大規模調查，從地毯式訪查、比對前科紀錄，到發放9000份通緝傳單，前後追查8年卻始終未能找到關鍵線索。

2013年，該案被正式列為長年未解的懸案。直到2015年，南韓SBS電視台時事節目《我想知道真相》追蹤此案，指稱該案與2006年5月在新亭洞半地下住宅綁架未遂案疑似為同一名犯人，因案發現場的鞋櫃出現「獵奇兔」貼紙，引發社會議論，也讓這起懸案被稱為「新亭洞獵奇兔事件」。

然而，警方後續調查證實，節目推測並非事實，因為張姓男子當時已因性侵致傷罪入獄，時間點並不吻合。

警方重新檢視過往資料後，鎖定當時在新亭洞一棟大樓擔任管理員的張男。警方指出，張男2006年曾以「大門上鎖、從地下室進出」為由，誘拐原準備前往該棟大樓醫院的女子，進入大樓地下空間後並企圖性侵，所幸受害者機靈逃脫。

▲▼2005年6月，兇嫌張男用米袋和合股線勒斃性侵女性後，棄屍在國小校園附近。（圖／刑事機動隊）

▲2005年6月，兇嫌張男用米袋和合股線勒斃性侵女性後，棄屍在國小校園附近。（圖／刑事機動隊）

警方逮捕張姓男子，使張男於2006年至2009年間入獄。然而，儘管他有至少3次重大性犯罪前科，當年卻未被列入連續殺人案的優先嫌疑名單。

警方解釋，當時未能及早鎖定張男的原因，包括他並非新亭洞的居民、犯案與棄屍地點距離較遠，以及2005年當時並未成功採集到DNA，加上嫌疑範圍龐大，導致偵查一度受阻。

2016年，首爾警察廳「未解懸案專案小組」重啟調查，並於2016年與2020年兩度委託國立科學搜查研究院重新檢驗證物。隨著科技進步，法醫鑑識人員終於在兩名受害者的相關證物上檢出DNA，並確認同一人所為。

警方從兩具遺體皆沾染沙粒的線索出發，追查2005年間曾出入首爾西南部工地和新亭洞的周邊人員，將調查對象擴大至23萬人。警方走遍全國，逐一比對1514名優先嫌疑人的DNA，甚至還考慮到兇嫌可能是朝鮮族出身，而與中國資料庫進行比對，卻仍未找到一致樣本，最終將範圍擴大到已死亡者。

在56名已死亡的可能嫌犯中，警方找到了張男，但他病逝後已遭火化，生前亦未留下可供比對的DNA，導致案情再度面臨瓶頸。然而，警方並未放棄，重新調查張男生前居住過的京畿道一帶40多家醫療院所，終於找到一處仍保存其細胞組織的醫院檢體。

這份本應在保存期限後銷毀的檢體奇蹟般被保留下來，警方隨即於今年5月送交國立科學搜查研究院鑑定，兩個月後收到回覆，結果顯示張姓男子的DNA與2005年兩起命案完全吻合。

警方接著對張男家屬、獄中同房者等相關人士進行補充訪查，並與國立科學搜查研究院一同重新勘查其當年任職管理員的大樓地下室。現場採樣比對後，發現受害者遺體上的霉菌、沙粒成分與地下室環境高度吻合，地下室內亦尋獲疑似曾用於犯案的繩索。

警方推測，兩起性侵殺人案極可能都發生在這座地下室。另有前獄友供稱，張男曾描述過「外人不可能知道的細節」與被害者相貌，使懷疑更加明確。

負責追查該案長達5年的金長秀（音譯）組長表示，當收到鑑定結果時「忍不住激動落淚」。警方也向長年承受痛苦的受害者家屬致上深切哀悼與慰問。

11/20 全台詐欺最新數據

日韓要聞 南韓 連性侵殺人 首爾 新亭洞

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境
歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

