高市早苗啟程赴南非出席G20峰會　能否會晤中國總理李強成焦點

▲日本首相高市早苗21日在官邸記者會致詞。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本首相高市早苗昨（21）日下午啟程前往南非，準備出席今（22）日在南非約翰尼斯堡主辦的二十大工業國（G20）峰會。她日前針對「台灣有事」的發言引發中國政府強烈反彈，因此外界高度關注她是否有機會在會場與中國國務院總理李強有短暫接觸，成為此行最大的關注焦點。

同時，高市早苗也希望此行能夠深化日本和新興國家之間的合作，推動「自由開放的印度太平洋」戰略。

根據《共同社》、《讀賣新聞》等多間日媒報導，高市早苗21日下午搭乘政府專機從東京羽田機場出發，展開上任以來首次的G20峰會行程。她此行除了出席正式會議外，也計畫安排與多國領袖進行雙邊會談，包括正在協調中的與南非總統拉瑪佛沙會面，以及已規劃於23日與印度總理莫迪舉行的會談。

然而，最受關注的依舊為是否在會場上接觸中國國務院總理李強。高市早苗7日接受眾議院預算委員會質詢時，提及台灣有事可能引發日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引發中國強烈不滿。

▲日本首相高市早苗21日從東京羽田機場搭乘專機，飛往南非出席G20峰會。（圖／達志影像／美聯社）

針對中日是否重啟交流，中國外交部公開表示「沒有安排」與高市早苗會晤，甚至要求日本政府「自重」。對此，日方則擔憂中國可能利用G20場合加大對日本的批判力道。

據悉，高市早苗出發前在總理官邸受訪時表示，日中關係的大方向並未改變，仍依循她先前與中國國家主席習近平會談時所確認的方針，即推動擴大共同利益的「戰略互惠關係」，並追求具建設性、穩定的雙邊關係。她強調，「這樣的想法毫無改變。」

除了中日關係敏感議題，高市早苗此行另一個大目標，是向與會國家闡述日本對國際秩序所秉持的立場，強調以規則為基礎的國際秩序與「自由開放的印度太平洋」之重要性。日媒指出，高市也希望藉此次峰會加強與新興國家及發展中國家的合作，以擴大日本的國際影響力。