改機票還不夠！中國郵輪「秒改行程」去南韓　陸客：去日本是賣國

受到日本首相高市早苗發言引爆中日外交爭端等影響，中國多家郵輪營運商紛紛調整行程，避開原定停靠的日本港口，轉而停靠在南韓濟州島、釜山或仁川等港口。業界與旅遊數據顯示，這一情勢已推動中國旅客對南韓旅遊的需求增長，並可能對南韓旅遊相關產業帶來實際效益。

就連中國旅行社創辦人都感嘆，「感覺現在誰去日本旅遊，誰就是『賣國賊』！」

根據《路透社》，南韓濟州道政府公告指出，原本航行至濟州島與日本港口的中國郵輪「魔都號」（Adora Magic City）已緊急更改12月行程，不再停靠福岡、佐世保與長崎等日本港口，改為在濟州島停留31至57小時，遠長於原定9個小時的停留時間。

南韓濟州道官員透露，儘管郵輪公司並未說明原因，但業界認為與近期中日關係緊張有關，是郵輪公司制定的「B計畫」（Plan B）。

南韓港口代理Eastern Shipping執行長李勇根（音譯）表示，其他中國郵輪也在洽談更改行程，「若中日關係惡化，中國排除日本產品、文化與旅遊，我預期南韓將會受益」。

另一艘從中國天津出發的「夢想號」（Dream）郵輪亦有意避開日本，改為停靠仁川或釜山，但由於時間不足，暫時未能調整行程。

此次外交爭端已對日本旅遊市場造成影響。主要接待中國遊客的東日本國際旅行社（East Japan International Travel Service）透露，本年度剩餘訂位已損失約8成。

中國線上旅遊平台去哪兒（Qunar）資料顯示，11月15日至16日周末，南韓已成為中國旅客國際機票預訂量最高的目的地。多家中國航空公司亦提供前往日本航線的退票服務，預期將進一步推升前往南韓的航空需求。

濟州航空主管指出，該廉價航空預期中國旅客增加，但短期內尚未見明顯影響。部分南韓旅遊業者已接到中國客戶詢問，原定於日本舉辦的活動是否能改至南韓舉行。

部分中國旅客對赴日旅遊態度轉向謹慎。來自杭州的中國遊客王露娜（音譯）表示，原本計畫今年再訪日本，但現在可能改選南韓。成都旅遊公司Moment Travel創辦人蘇舒也指出，中國民眾對日本旅遊的觀感已產生劇變，「現在的感覺是，誰去日本誰就是賣國賊！」

