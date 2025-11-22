　
國際

中國大使館發文嗆「釣魚臺屬於中國」　日網反彈：太離譜了

▲▼釣魚台,釣魚島,尖閣諸島,釣魚臺。（圖／CFP）

▲中國駐日本大使館公開以日文強調釣魚島（日稱尖閣群島；台灣稱釣魚臺）及其附屬島嶼是中國固有領土。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

中國駐日本大使館21日傍晚突然在官方X開嗆，公開以日文強調釣魚島（日稱尖閣群島；台灣稱釣魚臺）及其附屬島嶼是中國固有領土，並稱中國海警船在「自家領海」內巡航執法正當合法。貼文一出，正值日中關係升溫緊繃，引爆日本網友強烈反彈。

根據日刊スポーツ報導，中國大使館在在官方X貼文中指出，「釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土」，並稱中國海警船在「自家領海」內巡航執法正當合法、天經地義，強調無論「任何人說什麼、寫什麼」，都無法改變釣魚島屬於中國的「事實」，也動搖不了中國捍衛領土主權的決心。

這段強勢語氣的宣示迅速引發日本網路社群反彈，網友留言指出，「喂喂，你們不是想煽動日本國內的反高市早苗聲浪嗎？結果現在連反高市派的日本人都會看到你們這種貼文後想『欸？中國果然很可怕吧』，還特地用日文發，是想幹嘛？」

還有網友諷刺表示，「真正的領土主張來了。之前喊著要侵略台灣，但最終目標果然還是尖閣跟沖繩周邊海域吧」、「不，根本就不是你們的固有領土啦，請去補歷史」、「這已經跨越界線了」、「大使館發這種內容太離譜」。

釣魚臺釣魚島尖閣群島中國領土日本

