早稻田教授：和中國開戰「日本必敗」！　曝當今唯一解法

記者王佩翊／編譯

日本知名生物學者、早稻田大學名譽教授池田清彥針對日本首相高市早苗的「台灣有事」言論發表見解。他22日警告，一旦與中國開戰，日本「必敗無疑」，而停止對中貿易也將讓日本陷入嚴重困境，並點出日本政府現在唯一能做的解決方法，強調須以堅韌態度持續談判。

根據《日刊體育》報導，曾在富士電視台「真的假的!?TV」節目擔任評論員的池田清彥22日再度在社群平台X發文表示，「明確的事實是，若停止與中國的貿易往來，日本將面臨相當大的麻煩，然而一旦與中國爆發戰爭，日本必敗無疑。」他強調，關鍵在於思考如何同時避免這兩種災難性後果。

池田清彥進一步指出，「中國與日本撕破臉也沒有任何好處，因此唯一的解決之道就是不擺高姿態、不卑躬屈膝，以堅韌態度持續進行談判協商。」

事實上，池田清彥早在16日就對高市早苗的強硬表態提出疑問，當時他在社群平台直言，「說些勇敢的話來博取網路右翼的掌聲喝采，沉醉在一時的快感中，根本得不到任何好處。高市完全不懂東亞地緣政治的平衡。」

他更直指，兩岸關係應該交由雙方自行處理，「不只中國在生氣，連台灣都說很困擾，為什麼毫不相干的日本要插嘴？」池田清彥17日更加急切地呼籲，「高市若不儘速道歉，情況只會持續惡化。」他擔憂持續刺激中國可能導致貿易中斷，讓日本陷入危險境地。

對於支持高市積極財政政策的民眾，池田清彥也提出尖銳觀察，認為這些人即使在自己生意失敗時，仍會繼續支持高市，並將責任推給其他人。他憂心忡忡地表示，「就算債台高築，他們也會說是中國的錯，要求討伐中國。戰爭就是這樣被愚蠢的人推波助瀾而開始的，但最先死的也是這些愚蠢的人。」