臨盆陣痛「4醫院拒收」！印尼孕婦付不出1.5萬手術費　母子雙亡

▲印尼一名孕婦遭多間醫療機構拒收，最終在輾轉求醫途中，她與腹中胎兒雙雙過世。（示意圖，與本文無關／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

印尼巴布亞省一名孕婦17日凌晨開始劇烈陣痛，但就在本該迎接腹中寶寶出生的喜悅之際，她被多間醫療機構拒之門外，最終在奔赴最後一間醫院途中過世，腹中胎兒一同殞命。這起事件讓當地省長憤怒表示，嚴禁任何醫院拒收病患，違者將面臨處分，包括撤職。

新海峽時報報導，孕婦艾琳索科伊（Irene Sokoy）是在凌晨3時開始劇烈陣痛，搭乘快艇緊急前往第一間醫院，但院方卻以嬰兒重達4公斤須動手術為由拒收。她隨即被轉送至其他醫院，但第二間與第三間機構同樣拒收，第四間醫院則是告知家屬必須支付800萬印尼盾（約新台幣1.5萬元）手術費。

由於無力支付手術費用，艾琳索科伊再度被轉送第五間醫院，但在途中，她與腹中寶寶都過世。

針對這起事件，巴布亞省長法希里（Mathius Fakhiri）18日對於多間醫療機構拒收病患表示憤怒，「我再次提醒所有醫院、社區健康中心、醫療人員，無論任何理由都不得拒收病人，包括緊急情況」，任何拒絕為患者提供治療者都將受到嚴厲處分，「若有人繼續這樣做，我一定會讓這些人被開除」。

另據星洲網，這起事件在印尼社群媒體發酵，引爆怒火。許多網友表示，「她不是死於生產困難，是死於醫院的推諉與冷漠」、「人在命懸一線還要求先付現金？」