成功逆襲！墨西哥佳麗奪環球小姐后冠　曾被當眾罵蠢離席抗議

▲墨西哥佳麗波許摘下2025年環球小姐后冠 。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

墨西哥25歲佳麗波許（Fatima Bosch）21日在泰國成功摘下2025年環球小姐后冠，擊敗來自其他國家的上百名佳麗，為這場風波不斷的選美盛事畫下句點。此前，她曾遭泰國主辦方高層出言訓斥，當場憤而離席，多名佳麗也一同離場抗議，甚至還有評審辭職，爆出內定醜聞。

CNN、BBC等報導，本屆環球小姐賽事有120國代表參加，波許脫穎而出，並從去年冠軍、丹麥參賽代表泰爾維格（Victoria Kjaer Theilvig）手中接下后冠，地主國泰國佳麗普拉維納（Praveenar Singh）則是獲得亞軍，委內瑞拉、菲律賓與象牙海岸佳麗進入前5名。

波許在決賽最後5強的問答環節時提到，「夢想很重要，你的心很重要，永遠不要讓任何人使你懷疑自己的價值」。

風波不斷！高層罵佳麗蠢蛋 評審辭職爆內定

11月初，波許遭泰國賽事總監納瓦特（Nawat Itsaragrisil）當眾辱罵「蠢蛋」，身穿晚禮服的她當場氣到離席，現場多名佳麗也一同離場以示抗議，包括現任環球小姐泰爾維格（Victoria Kjaer Theilvig）。波許告訴媒體，納瓦特的舉動缺乏尊重，「他說我是蠢蛋。全世界都該看到這一幕」。

這起事件引發墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）的關注，公開聲援波許，並稱波許是女性面對攻擊勇於發聲的典範，環球小姐選美組織也表態譴責納瓦特的行為。納瓦特則是事後落淚道歉。

在決賽登場之前，突然有2名評審辭職退出，其中一人宣稱賽事存在舞弊行為。作曲家哈夫弗契（Omar Harfouch）指控，有秘密臨時評審團在決賽前預先選出30名選手，直呼「我不能站在公眾和電視鏡頭前，假裝認可一場我從未參與的投票」，質疑比賽公正性。法國籍足球教練馬克萊萊（Claude Makélélé）也以「個人因素」為由退出評審團。

不過環球小姐組織強烈否認相關指控，強調評選程序透明且受監督。