國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

正妹峇里島「離奇半裸死亡」旅館20人集體中毒！疑殺蟲劑2種中毒

▲▼峇里島離奇死亡案，旅館20人集體中毒疑殺蟲劑2種中毒。（圖／翻攝紅星新聞）

▲同房女子嚴重肺炎，躺在加護病房搶救5天才脫離險境，。（圖／翻攝紅星新聞）

記者許力方／綜合報導

中國成都25歲正妹遊客被發現半裸陳屍在峇裡島青年旅館，猝逝2個月後，死因依舊成謎。原以為是食物中毒事件，但隨著中毒人數增至20餘人，外界開始懷疑旅社使用的殺蟲劑才是元兇。目前當地警方已介入調查，但旅館目前照常營業。

與死者同房的李姓女子中毒後，在加護病房搶救5天才脫離險境，當地醫院X光檢查，確認肺炎，回國後更被診斷出嚴重肺炎及胸腔積水。另一名趙姓旅客也出現劇痛與昏迷，獨自在廁所隔間內掙扎7小時。

李女引述主治醫生的說法，指她的症狀更符合「殺蟲劑中毒併發食物中毒」，因殺蟲劑會刺激呼吸道，使其更易受感染而引發肺炎。若只是單純的食物中毒，「一般不會引發如此嚴重的肺炎症狀」。

根據陸媒報導，事發前幾天，該旅館才因床蝨問題使用過「殺蟲劑」煙燻。網友評論也指，早在事發前數月，就有旅客抱怨床蝨猖獗，但旅館沒有積極處理，在爆發集體中毒死亡疑雲後，旅館至今仍照常營運，一名近期入住的旅客形容那裡「像什麼事都沒發生一樣」。

旅館發言人對此僅表示，正全力配合調查，並稱此事件「對所有相關人員而言都極其艱難」，對於多名受害者要求該旅館從預訂網站下架的請求，至今未獲回應。

相關新聞

傳文雅畜牧場「未用殺蟲劑」　檢方不證實

傳文雅畜牧場「未用殺蟲劑」　檢方不證實

彰化地檢署為追查「芬普尼毒雞蛋流向，已約談文雅畜牧場負責人與員工，以及台中龍忠蛋行負責人到案。然而，外界卻傳出牧場方面聲稱合法使用藥物，員工也推稱不知情，對於各項污染疑點，牧場人員今日下午接受記者電訪表示「謝謝關心」，至於檢方則不願證實傳言，僅強調正積極偵辦中。

陸25歲女遊客「半裸陳屍」峇里島青旅！

陸25歲女遊客「半裸陳屍」峇里島青旅！

一家四口到土耳其度假　「4人全死亡」

一家四口到土耳其度假　「4人全死亡」

文雅畜牧場封存25萬顆毒蛋　全數銷毀畫面曝

文雅畜牧場封存25萬顆毒蛋　全數銷毀畫面曝

峇里島包車「過彎失控」跌山谷　陸客5死

峇里島包車「過彎失控」跌山谷　陸客5死

峇里島成都中毒殺蟲劑床蝨

