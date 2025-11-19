泰5月女嬰「滾進床縫」窒息亡！爸一旁睡死　夜班母看監視器才知

▲女嬰的父親完全沒有發現女兒掉進床縫，直到隔壁鄰居敲門才醒來。（圖／Khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國北欖府一名5個月大女嬰19日凌晨因卡在床縫內不幸窒息身亡，然而事發當時父親就在一旁酣睡，完全沒有察覺異狀，直到母親透過屋內監視器發現女兒失蹤後緊急求救，才發現孩子已陷入險境，但女嬰仍不治身亡。

根據Khaosod報導，女嬰的母親事發當時正在上夜班，由父親負責照顧孩子，然而19日凌晨12時30分，她透過家中監視器查看女兒情況時，卻驚覺原本應該躺在床上的5個月大女兒不見蹤影

女嬰母親發現狀況後，立即撥打電話給丈夫，但由於工作疲累，丈夫完全沒有聽到手機鈴聲。情急之下，母親只能聯絡住在隔壁房間的朋友去叫醒丈夫。然而當女嬰父親驚醒，並將女嬰從床縫中抱起時，孩子已經失去呼吸心跳，緊急送醫後仍宣告不治。

救難人員指出，「女嬰母親仔細觀看監控畫面後，發現女嬰掉落到床墊與床架之間的縫隙中，身體呈側躺姿勢貼著床板，完全無法移動。」

醫師檢查後確認，女嬰死因為窒息，推測是掉入床縫後無法自行翻身或呼救，最終因缺氧而死亡。北欖府警方到場勘驗後表示，現場未發現外力介入痕跡，初步研判是意外事故，將傳喚父親進一步了解詳細經過，以釐清案件真相。