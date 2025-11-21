　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰監獄「女模直送」淪性愛天堂！中國大哥服刑當VIP　保險套散落

▲▼泰監獄「女模直送」淪性愛天堂！中國大哥服刑爽當VIP　保險套散落。（圖／翻攝自Khaosod）

▲曼谷中央監獄多名獄警收賄，安排中國女模在獄內與中國籍囚犯發生性行為。（圖／翻攝自Khaosod）

記者王佩翊／編譯

泰國曼谷中央監獄近日爆出弊案，有獄警收取高達7位數的賄賂，提供被關押在此的中國重刑犯各種「VIP待遇」，甚至還安排中國頂級女模特兒潛入監獄，與囚犯發生性關係，事發後在監獄樓梯下的密室發現使用過的保險套及沾有體液的面紙，泰國當局目前正進行DNA鑑定，以揪出涉案人士。

根據Khaosod報導，泰國獄政廳獲報後，16日對曼谷中央監獄做出突襲搜查，發現獄內存放大量違禁品及法律中規定囚犯禁止持有或使用的物品。

泰國獄政廳21日發布聲明表示，突擊檢查中發現監獄職員涉及對受刑人不當控制和違法處置行為，已立即調離相關人員，並將監獄長調至監獄廳總部執行其他職務。獄政廳指派督察、獄政科學處、人力資源管理處及職員紀律組深入實地調查。

初步調查顯示，涉案囚犯主要為中國籍受刑人，他們在第3監區建立強大影響力，甚至壓迫其他泰籍囚犯，引發內部不滿而遭檢舉。而獄警則長期與中國囚犯集團勾結，提供各種特殊待遇，包括違禁品、電器用品使用權，這些物品均以「捐贈」名義進入監獄。不僅如此，還安排泰籍囚犯作為僕人服務。

在11月16日上午的突擊行動中，搜查人員在監獄內發現大量便利設施和電器用品，以及監獄內禁止的刀具和打火機。更驚人的是，在樓梯下方的密室內更發現使用過的保險套和面紙，相關證物已送驗DNA。

調查顯示，中國囚犯以天價從中國雇用頂級女模，光是機票費用就達7位數。這些女性透過特殊管道被安排進入監獄，與第3監區的中國囚犯發生性關係。監獄職員會將囚犯從第3監區經由第2道門帶出，前往樓梯下的密室與女模特兒會面。

女模則是透過監獄長辦公室所在的2樓工作區域進入監獄，直接下到監獄底層，完全繞過第1道門的檢查。位於第1、2道門之間的樓梯下方房間原本設計作為接待貴賓使用，因此相當隱密，成為進行非法活動的絕佳場所。

突擊行動當天，執法人員當場逮獲一名女模和中國籍囚犯，並收集到沾有精液的面紙等關鍵證據。此案已導致監獄長及19名獄警遭到調職，監獄廳同時成立調查委員會徹查真相。

 
11/19 全台詐欺最新數據

美國國會轄下的美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）最新年度報告曝光，其中一項建議「台灣可考慮協助資助菲律賓多座軍事基地的升級工程」引發關注。委員會指出，此舉不但能提升美軍在當地的輪調部署能力，也能進一步強化美國在台灣周邊的嚇阻效果，最終對台灣自身安全有利。

曼谷監獄泰國弊案中國囚犯女模潛入DNA鑑定東南亞要聞

