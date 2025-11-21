　
    • 　
>
國際

川普喊判死刑！嗆民主黨議員「煽動叛國」　自家人也不挺

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普稱拍攝影片的民主黨議員可判死刑。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國多名民主黨議員拍攝一段影片，內容稱美國軍人可拒絕服從非法命令，總統川普20日對此猛烈批評，此舉已涉及「煽動行為，應該判死刑」，激烈言論引發議員反彈。

川普發文寫道，「這真的很糟糕，對我們國家很危險。他們的話不能被容忍，叛徒的煽動行為！！！把他們關起來？？？」更在另一篇貼文中直言，「煽動行為，可判處死刑！」

ABC報導，引發爭議的影片於18日公開，由多名民主黨籍退伍軍人及國安專家拍攝，包括參議員史洛特金（Elissa Slotkin）和凱利（Mark Kelly）等人。他們在影片中向軍人公開喊話，「這個政府正在讓我們的軍方和情報界專業人員對抗美國公民。對我們憲法的威脅不只來自海外，也來自國內。我們的法律很明確，你們可以拒絕非法命令」，強調沒有人必須執行違反法律或憲法的命令。

面對川普死刑威脅，這些議員20日聯合聲明回應，「最令人震驚的是，總統認為我們重申法律條文就該被判死刑。我們的軍人應該知道，當他們履行憲法誓言、僅遵循合法命令時，我們會支持他們」，並呼籲所有美國人團結一心，譴責總統的謀殺和政治暴力威脅。

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）20日在記者會上為川普辯護，「有現任國會議員聯手策劃一段影片訊息給軍方現役人員，鼓勵他們違抗總統的合法命令」，「向川普手下服役的人發出危險訊息，告訴他們可以違抗他、背叛職務誓言，這是非常危險的訊息，可能受到法律懲罰。」

川普的貼文在國會山莊引發兩黨嘩然，儘管身為川普堅定支持者，共和黨參議員葛拉罕（Lindsey Graham）並不贊同他的發言，認為這些議員行為「卑劣」但不該入獄；參議員保羅（Rand Paul）也警告，這類言詞可能引發暴力，「談論監禁或絞死政治對手並不是好主意。」

民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在參議院發言時也批評，「美國總統正呼籲處決民選官員，這是一種威脅，而且極其嚴重。我們已經見識到當川普告訴追隨者，他的政敵是國家敵人時會發生什麼事。」舒默已要求國會警察加強對史洛特金和凱利的保護。

眾議院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）等人也發布聯合聲明，譴責川普的「死亡威脅」，要求他刪文「以免害死人」。眾議院議長強森（Mike Johnson）則試圖淡化川普言論，稱總統只是「在定義犯罪」。

11/19 全台詐欺最新數據

458 2 1998 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

關鍵字：

川普民主黨死刑威脅非法命令政治風暴

