川普飆罵女記者「小豬」！　白宮女發言人：總統向來坦率

▲美國總統川普曾怒斥女記者「閉嘴，小豬」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普日前在空軍一號上，被《彭博社》白宮女記者露西詢問已故「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關文件時，突然怒斥「閉嘴，小豬」，引發媒體界強烈反彈。白宮則在事後替川普辯護，稱這是「坦率風格」的展現，並指川普能再次當選，就是因為直言不諱的作風。

根據《衛報》、《紐約時報》，川普與《彭博社》女記者露西（Catherine Lucey）的衝突發生於14日的空軍一號機艙上。當時露西追問，電郵內容有無對川普「不利的東西」。川普聽聞後顯得不耐，當場指著她說，「安靜，安靜，小豬！」（Quiet, Piggy）該片段曝光後，立即引起媒體圈和輿論譁然。

CNN主播塔柏（Jake Tapper）痛斥川普的言論「噁心且完全不可接受」。前《福斯新聞》主播卡爾森（Gretchen Carlson）也形容這種侮辱「令人作嘔」。

美國專業記者協會（SPJ）發聲明表示，針對女性記者的羞辱性言語「不應被容忍」，警告此類敵意行為已形成明確模式，削弱新聞自由及記者追問公共利益議題的能力。SPJ執行長韓崔（Caroline Hendrie）指出，美國政府領導人若淡化記者遭殺害事件，或羞辱要求透明度的記者，其影響「將遠遠超出華府」。

▲白宮女發言人李威特。（圖／達志影像／美聯社）

對於外界批評，白宮女發言人李威特（Karoline Leavitt）則於當地時間20日在例行記者會替川普護航。她聲稱，川普一向直接、坦率，媒體應該欣賞他願意天天回答問題的態度，並指控媒體「散播假新聞」才會引發川普不滿。她說，「他看到假新聞就會指出來，他對散布錯誤資訊的記者會感到挫折。」

然而，李威特並未說明露西當時究竟提出了什麼「假新聞」。她進一步強調，川普相比前任政府更願意正面面對記者，「他選擇當面坦率表達，而不是躲在你們的背後，這其實更尊重新聞自由。」

《彭博社》則在本週稍早發布聲明反擊，強調白宮記者團的工作是重要的公共服務，報導會持續專注以公正與準確為原則處理公共議題。