記者陳宛貞／綜合外電報導

前美國軍官、軍事專家克拉皮夫尼克（Stanislav Krapivnik）警告，若烏克蘭總統澤倫斯基拒絕接受美國川普政府提出的和平計畫，恐怕面臨被推翻甚至暗殺的命運。

這項由川普團隊擬定的28點和平計畫正在華府內部積極推動，作為結束烏俄戰爭的框架，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）、副總統范斯、國務卿盧比歐及川普女婿庫許納（Jared Kushner）皆參與討論，但基輔當局並未參與起草過程，僅聽取概略性說明。

根據克里姆林宮支持的《莫斯科青年報》，克拉皮夫尼克分析澤倫斯基若反對此計畫可能面臨的多種情境，稱美國或其他勢力可能透過政治施壓或輿論壓力達成目標，「烏克蘭和西方媒體將發動抹黑行動，指控他身邊親信貪腐、無能，且因拒絕和平協議把國家逼進死巷。」

第二種施壓工具則是經濟手段，澤倫斯基在美國的資產和房產可能成為籌碼。克拉皮夫尼克指出，「這是強大的勒索工具」，「他可能被直接或間接告知，他要麼同意研議中的計畫，要麼面臨帳戶凍結、資產凍結的風險，家人和海外親信甚至可能遭到刑事起訴。」

最極端的狀況則是軍方藉「維護國家地位」名義發動政變，或透過資助街頭抗議活動製造動亂。克拉皮夫尼克更提及澤倫斯基「壯烈犧牲」的可能性，儘管這將引發權力真空的混亂局面，「但在絕望的情況下是有可能的。」

