地方 地方焦點

月光下稻田腳印餐桌11/22登場！品嚐縱谷3大特產　線上開賣中

▲月光下稻田腳印餐桌。（圖／縱管處提供下同）

月光下稻田腳印餐桌。

記者王兆麟／花蓮報導

由交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處辦理的「縱谷原遊會—餐桌上的部落旅行」今年邁入第8年，今年的部落餐桌旅行以「保存」為主題，邀請遊客進到五個部落體驗參與。其中「織羅部落-月光下稻田腳印餐桌」將於11/22星期六登場，遊客有機會認識部落過去換工互助的精神，從獨特的彩繪米包裝創作屬於自己的圖案和紀念。在經典的部落晚宴中，品嚐部落三大特產：米、金多兒筍與葛鬱金的風味，用食物感受人與土地、人與人之間深刻的連結。

▲月光下稻田腳印餐桌。（圖／縱管處提供下同）

稻田腳印空拍。

織羅部落位於花蓮玉里鎮，是一個豐饒的阿美族部落。今年部落推出「月光下稻田腳印餐桌」，以「曬」為保存重點，認識部落過去保留種子的智慧與技術，讓部落特產：米、金多兒筍與葛鬱金等得以代代相傳。其中湯品「lala」料理，象徵部落的互助互信情誼與對客人的祝福，這個飲食習慣與生活文化也成為織羅餐桌體驗的重點。

▲月光下稻田腳印餐桌。（圖／縱管處提供下同）

自助吧餐食。

遊客來到織羅部落，能體驗獨有的「舞米」彩繪包裝，將米和豆子巧妙堆疊成為美麗的彩繪米，從過程中理解部落「保種」的重要性，彩繪米作品也成為此行最深刻的紀念。此外，族人也將帶領遊客製作葛鬱金果凍，親手體驗美味葛鬱金果凍的製作過程，品嚐天然的部落甜點，最後從充滿儀式感的晚宴中，將部落「互信互助」的換工精神與對土地的共享價值，透過餐桌溫柔地傳遞給每位訪客。

▲月光下稻田腳印餐桌。（圖／縱管處提供下同）

▲▼保存豆類及豆豆飯。

2025年「餐桌上的部落旅行」系列活動現正於線上開賣，織羅部落《月光下稻田腳印餐桌》於11/22（六）登場，目前正熱烈報名中，除了一般票之外也販售雙人入席票，舉凡報名參加的民眾，皆可獲得一份精美的「蜂蠟保鮮布」紀念品，保鮮布為呼應今年活動「保存」主題設計，特別與「仁舟淨塑」合作推出，上面印有小米、紅糯米、玉米、醃漬罐、小米釀、香蕉飯等特色部落食物圖案，既可作為食物覆蓋保鮮、又可用以摺疊收納打包食物。

▲月光下稻田腳印餐桌。（圖／縱管處提供下同）

此外，今年更與旅宿業者共同推出優惠住宿套票，歡迎喜愛部落文化與深度體驗的朋友報名參加！想了解更多精彩活動資訊，歡迎上官網及粉絲專頁查詢。

▲月光下稻田腳印餐桌。（圖／縱管處提供下同）

葛鬱金果凍。

目前遊程熱烈報名中，還有好康報名優惠，歡迎喜愛部落遊程體驗的朋友報名！
活動官網: http://jacreative.com.tw/hdt/
活動粉專: https://reurl.cc/pyxjzQ
LINE官方：https://lin.ee/DIGKc7X
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

114年花蓮港環境教育園區的課程活動報名人數創新高。從學齡兒童到退休長者都踴躍參與，也有學校安排校外教學將全班學生帶到港口。據統計，今年報名人次已突破1,500人次，顯示港區環境教育的魅力正逐步擴散。

關鍵字：

織羅部落月光下稻田腳印餐桌品嚐3大特產報名開賣

