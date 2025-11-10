花蓮港環境教育園區人氣高　營運首年報名人數突破1500人

▲環境教育教學人員培訓課程-教案複習。(圖／花蓮港務分公司提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

114年花蓮港環境教育園區的課程活動報名人數創新高。從學齡兒童到退休長者都踴躍參與，也有學校安排校外教學將全班學生帶到港口。據統計，今年報名人次已突破1,500人次，顯示港區環境教育的魅力正逐步擴散。



花蓮港務分公司表示，不少參與者在活動後分享心得：「原來港口不只是船隻進出的地方，還蘊藏著這麼多的故事！」、「帶孩子來參加之後，他們會主動提醒家裡要做好節約用水。」這些回饋，正是花蓮港推動環境教育最大的動力。

位於太平洋西岸的花蓮港，不僅是東部重要的國際港埠，更是花蓮連結世界的海上大門。這座港口依山傍海，背靠壯麗的中央山脈，面向無垠的太平洋，長年以來不僅承擔運輸與經貿的使命，更在環境教育的推動上展現獨特能量。114年花蓮港環境教育園區交出一份亮眼的成績單，不僅在推廣環境意識上深耕，更成為民眾親近海洋、理解永續的重要平台。

▲環境教育教學人員培訓課程-實地練習與試教討論。

花蓮港環境教育園區於113年10月22日正式通過環境教育設施場所認證，這是港務公司回應社會期待、展現環境永續承諾的重要一步。園區結合港區特色與海洋資源，規劃一系列兼具知識性與互動性的課程，讓學童、社區居民、企業團體都能在參與中，感受到港口與環境密不可分的關係。從港口的歷史發展議題到資源環保的思維，園區讓港口不再只是「貨物的轉運站」，更成為「知識與行動的交流場」。

花蓮港環境教育園區設計並推廣多項教案，涵蓋「海洋文化與歷史」、「水資源再利用」等主題。課程設計強調寓教於樂，將環境知識化繁為簡，透過實際體驗與互動遊戲，讓不同年齡層的學習者都能收穫滿滿。例如，學童最喜愛的「港口探險家」課程，安排孩子親手分類貨物型態、模擬港區作業，引導學員創作專屬船舶，連結海運與生活的關係，並對港口的經濟發展及環境永續應用有不同層次的啟發，進而對周遭環境產生保護的意識。

▲標準檢驗局花蓮分局參訪。

一個園區能否長久推動教育，關鍵在於人。花蓮港務分公司積極培訓環境教育講師，邀請專家學者與實務工作者共同授課，協助學員建立專業知識與教學技巧。許多講師本身就是花蓮在地居民，他們熟悉港口故事與海洋文化，透過生動的分享，讓環境教育更貼近土地與人情。

這些講師被稱為「環境種子」，他們不僅在園區授課，更將所學延伸到學校、社區、社團，形成一股持續擴散的力量。港務公司相信，唯有培養更多「說故事的人」，才能讓環境教育走得更遠、更深。

▲花蓮女中參訪。

環境教育不只是一種知識傳遞，更是一場全民行動。花蓮港環境教育園區誠摯邀請更多民眾走進港區，一同體驗海港的獨特魅力，學習環境永續的價值。

未來，園區將持續結合創新教學與在地文化，推出更多元的課程與活動，讓花蓮港不僅是國際港埠，更是全民共享的海洋學堂。

花蓮港務分公司的努力，就像一顆種子，雖然小小，卻正在發芽、茁壯，終將成長為守護港灣的森林。114年的豐碩成果只是開始，期待更多民眾加入這場環境守護的行列，攜手共創港灣永續的美好未來。

花蓮港環境教育園區報名網址(https://hl.twport.com.tw/theme/Articles?a=3296)

