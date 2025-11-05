　
地方 地方焦點

走讀老派花蓮！30幅老照片回憶市街飲食文化　報名送日曆明信片

▲▼開幕記者會吸引眾多市民與文化愛好者參與，共同回味花蓮的飲食記憶。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼開幕記者會吸引眾多市民與文化愛好者參與，共同回味花蓮的飲食記憶。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所為保存花蓮飲食風貌，推動「老派花蓮（食）－老物件裡的花蓮街市」在地資料徵集計畫，獲教育部114年度補助。活動以老照片展覽、講座及走讀等形式，帶領民眾探索城市多元的飲食文化。

▲▼開幕記者會吸引眾多市民與文化愛好者參與，共同回味花蓮的飲食記憶。（圖／花蓮市公所提供，下同）

開幕記者會日前於阿思瑪麗景飯店舉行，吸引眾多市民與文化愛好者參與，共同回味花蓮的飲食記憶。展覽共展出30幅珍貴老照片，時間橫跨日治時期至民國89年，內容涵蓋原住民飲食、移民米食風貌及日治時期的料亭與洋食文化。

▲▼開幕記者會吸引眾多市民與文化愛好者參與，共同回味花蓮的飲食記憶。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼30幅珍貴老照片，時間橫跨日治時期至民國89年，內容涵蓋原住民飲食、移民米食風貌及日治時期的料亭與洋食文化。

展期自11月1日至30日止，地點為阿思瑪麗景飯店。活動期間安排兩場導覽講座——11月1日黃家榮老師主講《穿越市街，尋找百年回憶中的在地美食》，11月8日葉柏強老師帶領「飲食足跡中的文化風景」走讀活動。參加者可獲2026《老派花蓮》紀念月曆及明信片，報名可至花蓮市立圖書館臉書專頁登記https://reurl.cc/z50zpa。

▲▼開幕記者會吸引眾多市民與文化愛好者參與，共同回味花蓮的飲食記憶。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉彥表示，花蓮的歷史肌理與飲食文化相互交織，從日治時期的高級料亭到庶民小吃，每張影像都承載著城市的記憶與情感。此次展覽讓市民與遊客共同回味屬於花蓮的老派美味。

▲▼開幕記者會吸引眾多市民與文化愛好者參與，共同回味花蓮的飲食記憶。（圖／花蓮市公所提供，下同）

市長魏嘉彥與2名主講老師左一為黃家榮（左一）與葉柏強）老師（左一）合影。

本次展覽特別感謝三位提供珍貴影像與資料的老師——葉柏強、黃家榮與趙孝嚴。葉柏強為土生土長的花蓮人，長年投入地方文史研究與老照片蒐藏；黃家榮主持花蓮鐵道文化園區「762書庫」，專注於日治時期神社研究與老照片典藏；趙孝嚴則以社會創新為基礎，推動地方永續與文化保存，結合SDGs理念實踐地方創生。三位老師的熱心分享，使此次展覽內容更為豐富多元。
 

