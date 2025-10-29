　
    • 　
>
地方 地方焦點

打造永續旅遊示範縣　南投縣永續國際認證推廣說明會將登場

▲日月潭國家風景區管處2022年與雲品酒店合辦「GO Green美麗日月潭」永續工作坊活動。（圖／資料照片，日月潭國家風景區管理處提供）

▲日月潭國家風景區管處2022年與雲品酒店合辦「GO Green美麗日月潭」永續工作坊活動。（圖／資料照片，日月潭國家風景區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為推動觀光產業邁向永續發展，繼去年制定「南投永續觀光行動(NSTC)準則」後，11月將於日月潭雲品溫泉酒店舉辦推廣說明會」，進一步輔導業者強化永續國際認證相關認識與應用、協助接軌國際永續潮流，即日起開放線上報名，並將補助前5家報名送件的業者最高5萬元補助。

縣府觀光處長陳志賢指出，本次「114年南投縣永續旅遊-永續國際認證推廣說明會」中，將詳細介紹永續認證申請流程與輔導作業，協助業者掌握認證重點及補助申請方向；透過經驗交流與案例分享，業者可掌握永續旅遊最新趨勢，提升在地永續觀光能力與競爭力，進而打造南投永續觀光的標竿品牌。

▲114年南投縣永續旅遊-永續國際認證推廣說明會採線上報名。（圖／南投縣政府提供）

▲114年南投縣永續旅遊-永續國際認證推廣說明會採線上報名。（圖／南投縣政府提供）

陳志賢表示，全球永續旅遊委員會（GSTC）屆時將派員介紹國際永續旅遊發展趨勢與評估架構，協助業者掌握全球最新永續標準；而地主雲品溫泉酒店本身即是全台首家由GSTC通過CU-GSTC全球永續旅遊認證的五星級酒店，本次說明會與將多位受邀參加的專家與業界代表，共同探討國際永續旅遊趨勢與實務經驗，並分享如何在旅宿經營中導入環保節能、社區共榮及員工福祉等面向。

觀光處說明，活動日期為11月6日，凡有意願申請永續國際認證的南投業者，經報名並完成申請送件者，每家最高可獲得5萬元補助，補助名額上限暫定5家，掃描活動海報上的QR Code或表單連結（https://reurl.cc/7V67WD）即可報名，名額有限，歡迎業者與縣府攜手推動南投成為永續旅遊示範縣，更多資訊可上南投旅遊網永續專區（https://travel.nantou.gov.tw/sustainable-tourism/）查詢。

更多新聞
打造永續旅遊示範縣　南投縣永續國際認證推廣說明會將登場

關鍵字：

永續旅遊永續國際認證說明會報名

