地方 地方焦點

餐桌上的部落旅行熱烈報名中！推超值餐桌住宿套票　提供接駁

▲▼今年以食物「保存」為主題，以醃、燻、曬、釀等手法，帶出各部落的生活文化故事及飲食記憶。（圖／縱管處提供，下同）

今年以食物「保存」為主題，以醃、燻、曬、釀等手法，帶出各部落的生活文化故事及飲食記憶。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處辦理「2025縱谷原遊會—餐桌上的部落旅行」今年已邁入第8年，受到各界熱烈好評！為了讓遠道而來的遊客能便利進到部落體驗參與，今年特別與部落鄰近共4家旅宿業者合作，推出超值餐桌住宿套票，在活動期間提供住宿點至部落接駁服務，不論是獨旅、跟朋友、家人、伴侶參加都適用，讓體驗行程更便利！

▲▼今年以食物「保存」為主題，以醃、燻、曬、釀等手法，帶出各部落的生活文化故事及飲食記憶。（圖／縱管處提供，下同）

「2025縱谷原遊會—餐桌上的部落旅行」活動各場次目前正熱烈受理報名中，今年以食物「保存」為主題策劃，諸如醃、燻、曬、釀等手法，帶出各部落的生活文化故事及飲食記憶。

▲▼今年以食物「保存」為主題，以醃、燻、曬、釀等手法，帶出各部落的生活文化故事及飲食記憶。（圖／縱管處提供，下同）

除了「永康部落-月光下獵人野食餐桌」場次已於10/25辦畢外，接下來的部落場次包含：「支亞干部落-月光下耕吧樹洞餐桌」(11/1)、「崁頂部落-月光下小米鞦韆餐桌」(11/8)、「大埔部落-月光下穀倉豐收餐桌」(11/15)、「織羅部落-月光下稻田腳印餐桌」(11/22)。

參與的遊客除了能從食物保存感受到部落生活智慧與美味的創新傳承外，也有機會親自體驗參與保存食物的生活技藝，帶回去和親朋好友分享，讓記憶再延續。

▲▼今年以食物「保存」為主題，以醃、燻、曬、釀等手法，帶出各部落的生活文化故事及飲食記憶。（圖／縱管處提供，下同）

「縱谷原遊會—餐桌上的部落旅行」自辦理以來受到大家喜愛，許多朋友更不惜遠道前來參與。為了讓大家更便利享受旅程，今年特別與部落周邊四間民宿夥伴推出餐桌住宿套票，包含：「花蓮壽豐 小和民宿」（搭配支亞干部落場次)、「花蓮壽豐 順泰旅店」(搭配支亞干部落場次)、「台東關山 茶田關舍民宿」(搭配崁頂部落場次)、「花蓮玉里 高寮貳陸之貳民宿」(搭配織羅部落場次)。

不論是自行前來、或是和家人、好友、伴侶同行，只要報名參與今年的部落餐桌遊程，可選擇搭配參與的場次民宿入住購入套票，並在活動期間提供住宿點至部落接駁服務，相關優惠資訊如下，更多活動報名詳情，也可上活動官網查詢。

▲▼今年以食物「保存」為主題，以醃、燻、曬、釀等手法，帶出各部落的生活文化故事及飲食記憶。（圖／縱管處提供，下同）

▲▼今年特別與部落鄰近共4家旅宿業者合作，推出超值餐桌住宿套票。

一、花蓮壽豐 小和民宿
1.單人入住套票： 一晚 3500元
含月光下耕吧樹洞餐桌【單人票】
2.雙人入住套票： 一晚 6680元
含月光下耕吧樹洞餐桌【雙人入席票】
※適用場次：11/1 支亞干部落 月光下耕吧樹洞餐桌
※活動亮點：分肉&燻肉體驗/耕吧動手做/部落走讀/故事餐食
※活動時間：11/1 14:00-19:30
※活動地點：花蓮縣萬榮鄉(近壽豐火車站)
※適用入住日期：10/31入住-11/1退房
※訂購方式：於小和民宿訂房平台購買套票(優惠內容以店家實際狀況為主)

▲▼今年以食物「保存」為主題，以醃、燻、曬、釀等手法，帶出各部落的生活文化故事及飲食記憶。（圖／縱管處提供，下同）

二、花蓮壽豐 順泰旅店
1.憑餐桌購票證明訂房，每張憑證可享有現場優惠價入住
單人房$1000/雙人房$1200
※適用場次：11/1 支亞干部落 月光下耕吧樹洞餐桌
※活動亮點：分肉&燻肉體驗/耕吧動手做/部落走讀/故事餐食
※活動時間：14:00-19:30
※活動地點：花蓮縣萬榮鄉(近壽豐火車站)
※適用入住日期：11/1-2(優惠內容以店家實際狀況為主)

▲▼今年以食物「保存」為主題，以醃、燻、曬、釀等手法，帶出各部落的生活文化故事及飲食記憶。（圖／縱管處提供，下同）

三、台東關山 茶田關舍民宿
1.雙人入住套票
11/7入住 一晚 10300元
11/8入住 一晚 12300元
含月光下小米鞦韆餐桌【雙人入席票】
※適用場次：11/8 崁頂部落 月光下小米鞦韆餐桌
※活動亮點：小米糠漬製作/小米體驗/部落導覽/微劇場演出/主題餐食
※活動時間：14:30-19:30
※地點：台東縣關山鎮(近關山火車站)
※適用入住日期：11/7-11/8、11/8-11/9
※訂購方式：聯繫店家購買套票(優惠內容以店家實際狀況為主)

▲▼今年以食物「保存」為主題，以醃、燻、曬、釀等手法，帶出各部落的生活文化故事及飲食記憶。（圖／縱管處提供，下同）

四、花蓮玉里 高寮貳陸之貳民宿
1.單人入住套票 一晚 5000元
含月光下稻田腳印餐桌【單人票】
2.雙人入住套票 一晚 7000元
含月光下稻田腳印餐桌【雙人入席票】
3.四人入住套票 一晚 12100元
含月光下稻田腳印餐桌【四人入席票】
※適用場次：11/22 織羅部落 月光下稻田腳印餐桌
※活動亮點：豆豆米彩繪/葛鬱金果凍製作/在地餐食
※活動時間：13:30-18:30
※地點：花蓮縣玉里鎮(近瑞穗/玉里火車站)
※適用入住日期：11/21-11/22
※訂購方式：聯繫店家購買套票(優惠內容以店家實際狀況為主）

活動官網: http://jacreative.com.tw/hdt/
活動粉專: https://reurl.cc/pyxjzQ
LINE官方：https://lin.ee/DIGKc7X
 

