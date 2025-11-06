退休想再就業　「銀在就業力講座」歡迎55歲以報名

▲南投縣政府積極輔導55歲以上或退休人士重返職場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣銀髮人才服務據點將於11月11日（星期二）上午8時30分，在南投縣立婦幼館（南投縣南投市南崗二路85號）辦理「人生不退休-銀在就業力講座」，歡迎年滿55歲以上銀髮族或已退休人士且有就業意願者踴躍參加。

南投縣社會及勞動處指出，本次課程邀請臺中市社會福利聯盟祕書長楊子誼擔任講師，主要內容是讓中高齡、高齡學員們學習銀髮族在面臨退休之際，了解如何規劃退休之路，引導學員探索第二職涯與興趣發展，讓退休後的生活不僅安穩，更能持續成長、提早對第三人生進行準備。

活動報名專線：049-2245580，或透過線上報名(https://forms.gle/rFpCjUWGUaaMaVBc7)、掃描QRcord，名額有限，額滿為止，相關資訊可上FB粉絲團「南投縣銀髮人才服務據點」查詢。

社會及勞動局表示，該縣55歲以上銀髮人口截至今年9月底計18萬2225人，占人口數的38.8%，為鼓勵逐年攀升的中高齡人口繼續投入勞動市場，縣府於110年11月成立「南投縣銀髮人才服務據點」，並致力於開發銀髮友善之職缺、辦理聯合徵才活動、職場參訪及多元化活動講座。