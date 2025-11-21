外送專法草案出爐　業者憂成本轉嫁衝擊460億產值

▲外送專法草案出爐，業者憂成本轉嫁消費者，導致消費意願縮水，進而衝擊460億產值。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

立法院新會期將審查「外送平台管理暨從業人員權益保障法」（俗稱外送專法），勞動部日前也公布草案並展開為期7天的公眾意見諮詢。對此，台灣數位平台經濟協會（DEAT）今（21）日發出聲明，憂心若在缺乏完整經濟影響評估下倉促立法，恐導致市場大幅萎縮，估計全年將減少1.45億筆訂單，蒸發超過460億元產值，並可能影響約5萬名外送員的收入。

協會指出，外送產業已是年交易額破千億的重要經濟體，但專法草案多聚焦於外送員的勞動權益與報酬，卻忽略了平台作為「多邊市場」的連鎖效應。協會引述公平會研究報告，若平台因應法規增加的成本而調漲價格5%，將有超過三成（34.1%）的消費者選擇不再使用外送。協會依此推估，成本轉嫁將導致訂單量銳減三分之一，產值損失高達460億元。

協會估算，目前全台約有15萬名活躍外送員，若訂單減少三分之一，意味著可能有多達5萬名外送員的工作機會與收入將受衝擊，外送員首當其衝。此外，訂單需求下降也會連帶影響合作商家的營運。

協會強調，業界並不反對立法保障外送員，但呼籲立法品質應建立在充分的資訊與研究之上。為此，協會提出三點訴求：第一，將僅有7天的公眾意見諮詢期延長至至少60天，以廣納各方意見。第二，應立即啟動跨部會的經濟影響評估，分析專法對消費者、商家、外送員及整體產業的衝擊。第三，建議立法院待相關評估報告完備後，再進行實質審查。

協會呼籲，外送產業已深度融入民眾生活，任何法制調整都應審慎，在保障外送員權益的同時，也需兼顧消費者、商家與產業的永續發展，避免因資訊不足的決策，對現有產業生態造成難以逆轉的傷害。