財劃法修惡！陳其邁點名柯志恩「重傷高雄」：建設都化為烏有

▲財劃法爭議，陳其邁點名柯志恩「重擊高雄」：害建設都化為烏有。（圖／翻攝高雄市議會直播）

記者賴文萱／高雄報導

立法院上周三讀通過國民黨版本的《財政收支劃分法》部分條文修正案，引發爭議。高雄市長陳其邁今日再度發聲強調，高雄市的立委要支持行政院的版本，不要支持國民黨的版本，支持國民黨的版本，這是對高雄有重大的傷害，建設都化為烏有。他並直指國民黨立委柯志恩2次舉手都支持國民黨版本，讓他很不以為然。

對於財劃法修法爭議，陳其邁比喻，「如果我們到醫院看病，總是要問一下病人的症狀，來對症下藥」，可是國民黨上次在修財劃法的時候，立法院還邀請他出席，結果卻是他沒有辦法上台表示意見。

陳其邁不滿表示，這一次的修法連問都免了，突然就突襲通過，也沒有問地方政府的意見，根本是個外行直接給了藥，要病人或者是要地方政府硬吞下去，他覺得非常不以為然，「難道我們（地方）的意見那麼不重要嗎？連問都沒問。」

陳其邁重申，「高雄市希望統籌款、一般性補助款跟計畫性的補助，三個加起來不能少於去年，這是很卑微的要求，我們也沒有多要。如果這三個補助都能夠確保不低於去年的標準，地方政府在推動這些重大建設的時候，才能夠預估未來財政的需求如何，至少還可以試算。」

他也強調，如果國民黨版本通過，高雄市的捷運紫線，通過三民、左營、楠梓、橋頭，以及大樹、燕巢，經費就沒有下落了。因為計畫性的補助在114年是2,954億元，一下子中央的預算剩下308億元，中央錢沒了，一定會排擠到南部地區的重大建設。尤其是高雄，治水防洪的預算、重大交通建設的預算，或者是跟民生有關的經濟建設預算，這些一下子都化為烏有。

陳其邁呼籲，高雄市的立委要支持行政院的版本，不要支持國民黨的版本，支持國民黨的版本，這是對高雄有重大的傷害，他也希望各個立委都表態，能夠說清楚，在這個財政收支劃分法修法的過程，如何把過去的錯誤來做矯正。

▲陳其邁點名柯志恩，2次都支持國民黨版本，對高雄造成重大傷害。（圖／記者陳宏瑞攝）

此外，陳其邁特別直指國民黨立委柯志恩，在第一次修法前，有請柯委員修法的時候要特別注意到土地面積還有汙染的問題，柯回應好，結果兩次的舉手柯都支持國民黨的版本，這讓他很不以為然。

對此，柯志恩辦公室回應，之前修的財劃法，土地面積不是沒有放入指標，只是考量到如花蓮、新北、高雄，因國土範圍面積廣大，比例過高會造成其他相對面積範圍小的縣市不公平，因此在指標上無法過度增加權重。

另外汙染狀況，陳其邁市長之前也表達過碳費應用在支持產業減碳，柯志恩委員認同這樣的想法，因此支持用其他條例作處理，陳其邁市長現在批評財劃法沒有納入指標，難道是在否認過去自己的主張？

柯志恩強調，國民黨智庫的版本，只是給國民黨立院黨團做為參考，去年十月財劃法進入朝野協商時，她也多次喊話民進黨團和行政院，趕快提出版本，大家共同把餅做大，但民進黨團和行政院就是不提。

「陳其邁市長如果覺得這件事情很重要，他大可以在當時跟民進黨的八名區域立委，以及行政院溝通，要求黨團提出版本到朝野協商討論。」柯志恩說，「但當時候我們並沒有看到這樣子的狀況，不曉得陳其邁市長現在提這些的意義是什麼。 總之行政院說院版近日就會提出，我們且看院版的指標究竟有沒有把陳其邁市長主張的指標都納入。」