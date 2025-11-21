快訊／量身打造！「李四川條款」修法三讀通過　北市保三席副市長

▲李四川條款三讀修正。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

為幫台北副市長李四川參選新北市長解套，國民黨團推動有「李四川條款」之稱的《地方制度法》第55條修法，刪除直轄市得設第3名副市長的250萬人口門檻，明定直轄縣市首長皆設3位副市長。今（21日）立法院會處理該案，在藍白人數優勢下，該案表決三讀修正通過。

根據內政部戶政司10月戶口統計，台北市共有244萬1713人，已低於250萬的副市長設置門檻。若李四川辭職投入新北市長選戰，北市將只剩下2名副市長，依現行法規不得再增設。為此，藍營提案修法將直轄市副市長人數門檻拿掉，並改為固定設置3位副市長、3位秘書長，為李四川解套。

該修法由3名北市立委李彥秀、王鴻薇、羅智強提案，稍早院會表決三讀修正通過國民黨團、民眾黨團所提再修正動議版本，根據三讀條文，第55條修法部分，原規定直轄市置副市長2人、人口超過250萬以上得增置副市長1人，直接改為置副市長3人。

第56條部分，原規定各縣市有副縣（市）長1人、人口在125萬以上之縣（市）得增置副縣（市）長1人，改為人口數達全國人口總數百分之2以上之縣（市）得增置副縣（市）長1人。也將縣市政府一級單位主管及所屬一級機關首長，除主計、人事、警察、稅捐及政風之主管或首長，依專屬人事管理法任免，其餘職務均比照簡任第十二職等，由縣市長依法任免之。