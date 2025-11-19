立委提議家暴受害人可收「加害人逼近警訊」　衛福部：持續研商

▲土城家暴男殘忍殺害妻子與小姨子，促使立法院修改相關法令。（圖／記者陳以昇攝）

記者邱俊吉／台北報導

今年7月土城一名家暴男於保護令核發期間，當街砍殺妻子與小姨子，引發外界質疑保護令功效。立法院社福衛環委員會今初審「家庭暴力防治法」修正案，多名立委表達應加強對加害人的電子監控，及對於被害人的風險通知。衛福部回應，傾向強化監控相關作業，但應注意受害人隱私等問題，將持續與各主管機關研商。

根據現行規定，主管機關雖可加強加害人電子監控，但相關警訊僅通報法院及檢察署，不會通知被害人，使被害人無法掌握加害人動向，長期處於恐懼。

王育敏、劉建國、黃國昌等多名立委今均提到西班牙經驗。根據立院法制局研究，西國在2004年已通過相關法令，成為歐洲最早在家暴案導入科技監控的國家，其透過警政評估系統，依被害人風險分級，對中、高風險案件加害人配戴具GPS功能的監控設備，被害人也會拿到專屬手機，當加害人踏入限制距離，被害人與監控中心會同時收到警告，並可一鍵求救。

另法國則於2019年正式啟用「防接觸手環」，並要求加害人佩戴此具有定位功能的手環，被害人則配發「高度危險緊急手機」，可隨時查看加害人是否逼近，也能直接連線求救。

此外，研究提到，葡萄牙、義大利、英國、日本、智利、墨西哥等國，皆在2004年後陸續跟進科技監控措施，多採「加害人手環＋被害人專用警示裝置」的雙向通報模式，協助被害人即刻接收風險警訊。

研究並指出，司法實務中家暴案件羈押聲請比例偏低，僅約5%至7%，科技監控通報對象不含被害人，嚴重影響保護成效，應就此改善，才能避免憾事。

有多名立委建議在家暴法第31、35條，新增司法機關加強對於加害人的科技監控。對此，衛福部長石崇良指出，此涉及刑事司法審判及警察機關執行等職權事項，且若要防止加害人接近被害人，需於被害人手機或穿戴式裝置安裝接收器，這也涉及被害人、目睹兒或其他家庭成員人身自由和隱私議題，需審慎評估，將持續與司法院、法務部、警政署等主管機關研商。