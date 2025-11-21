會韓國瑜拜託立院排審財劃法　卓榮泰：阻止不法行為繼續擴大

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

115年度中央政府總預算至今仍未付委審查，再加上財劃法修法的連串爭議，行政院長卓榮泰昨與立法院長韓國瑜針對兩議題交換意見。卓榮泰今（21日）表示，昨天是拜託立法院將這部有共識的院版《財政收支劃分法》儘快地排審，而且要迅速地處理，才能阻止一切不法的行為繼續擴大發生。

總預算、財劃法修法爭議不斷。立法院今年三讀通過「軍人待遇條例」與「警察人事條例」，但後續行政院聲請釋憲，且未在明年度總預算中編列相關預算，引發在野黨不滿，導致總預算案至今仍未交付審查。

另一方面，立法院去年三讀通過的《財政收支劃分法》修正案公式錯誤，導致有345億地方統籌分配稅款無法分配。立法院在上周三讀修正版，但仍未調整公式等，行政院今提出院版草案，喊話立法院能儘速付委審查。

行政院發言人李慧芝昨晚間證實，卓院長與韓院長在20日下午時，針對行政院版《財政收支劃分法》修正草案及115年度中央政府總預算案等議題，交換意見。

卓榮泰今上午受訪說，昨日是拜託立法院將這部有共識的院版《財政收支劃分法》儘快地排審，而且要迅速地處理，才能阻止一切不法的行為繼續擴大發生，這樣才能讓國家永續、財政才能健全。