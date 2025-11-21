　
政治

會韓國瑜拜託立院排審財劃法　卓榮泰：阻止不法行為繼續擴大

▲行政院長卓榮泰於立法院專案報告前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

115年度中央政府總預算至今仍未付委審查，再加上財劃法修法的連串爭議，行政院長卓榮泰昨與立法院長韓國瑜針對兩議題交換意見。卓榮泰今（21日）表示，昨天是拜託立法院將這部有共識的院版《財政收支劃分法》儘快地排審，而且要迅速地處理，才能阻止一切不法的行為繼續擴大發生。

總預算、財劃法修法爭議不斷。立法院今年三讀通過「軍人待遇條例」與「警察人事條例」，但後續行政院聲請釋憲，且未在明年度總預算中編列相關預算，引發在野黨不滿，導致總預算案至今仍未交付審查。

另一方面，立法院去年三讀通過的《財政收支劃分法》修正案公式錯誤，導致有345億地方統籌分配稅款無法分配。立法院在上周三讀修正版，但仍未調整公式等，行政院今提出院版草案，喊話立法院能儘速付委審查。

行政院發言人李慧芝昨晚間證實，卓院長與韓院長在20日下午時，針對行政院版《財政收支劃分法》修正草案及115年度中央政府總預算案等議題，交換意見。

卓榮泰今上午受訪說，昨日是拜託立法院將這部有共識的院版《財政收支劃分法》儘快地排審，而且要迅速地處理，才能阻止一切不法的行為繼續擴大發生，這樣才能讓國家永續、財政才能健全。

11/19 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

日本空房一個不留！　虎航宣布飛沖繩、石垣島777元起
快訊／祭重罰！　選秀狀元遭扣薪、禁賽1個月
快訊／不甩台股暴跌逾900點！　2檔亮燈漲停
鴻海、輝達合作電動車！　朝Level 4自動駕駛邁進
「破8.5萬連署」抵制aespa上紅白！　NHK：希望傳遞和
快訊／郭台銘現身！　滿頭白髮站台
快訊／喪屍輾死志工還落跑開毒趴！　遭羈押禁見
TWICE出發飛高雄了！　唯獨不見子瑜蹤跡
台股暴殺855點！　法人曝止跌關鍵

行政院卓榮泰立法院韓國瑜財劃法

